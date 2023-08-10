Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Maudy Ayunda Foto di Rel Kereta Api Curi Perhatian, Disebut Mirip Jennie BLACKPINK!

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |11:00 WIB
Gaya Maudy Ayunda Foto di Rel Kereta Api Curi Perhatian, Disebut Mirip Jennie BLACKPINK!
Maudy Ayunda (Foto: Instagram/@maudyayunda)
A
A
A

ARTIS cantik Maudy Ayunda mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Maudy berpose berdiri di rel kereta api dengan gaya ynag modis. 

Dalam unggahan tersebut, pelantun lagu Perahu Kertas ini terlihat menggunakan kulot berwarna biru dongker yang dipadukan dengan kemeja putih lengan panjang. Uniknya, hanya dua kancing kemeja saja yang dikaitkan. Sisa kancing lainnya Maudy biarkan begitu saja.

Pada kesempatan ini, Maudy Ayunda melengkapi penampilannya dengan shoulder bag berwarna biru dan sepatu berwarna putih. Keduanya sangat senada dengan outfit yang digunakan olehnya. Penampilan Maudy kali ini semakin terlihat keren karena dirinya memakai kacamata hitam.

Maudy Ayunda

Dalam balutan outfit simple tersebut, Maudy Ayunda bergaya keren di atas rel kereta api. Dirinya mengangkat kedua tangan, kemudian menaruh telapak tangannya di bagian belakang kepala. Sementara Wajah cantiknya menatap lurus ke depan.

"Kereta arah kota," tulis Maudy dalam kolom caption Instagram pribadinya, Jumat (11/8/2023).

Foto ala-ala candid ini lah yang membuat Maudy terlihat bak Jennie BLACKPINK. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh netizen melalui kolom komentar. Banyak yang memanggil Maudy sebagai Jennie.

Halaman:
1 2
      
