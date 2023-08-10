7 Potret Eca Aura si Gantungan Kunci Surya Insomnia yang Bikin Netizen Gemas

NAMA Eca Aura menjadi perbincangan publik belakangan ini. Ini lantaran pemilik nama lengkap Elsa Japasal tersebut sering viral bersama Surya Insomnia.

Eca Aura menjadi Co-Host dalam acara Talkpod yang dipandu Surya Insomnia dan Indra Jegel. Tak disangka, kepolosan Eca Aura yang kerap diledek Surya Insomnia sukses mencuri perhatian.

Tak jarang potongan video Eca Aura dengan Surya Insomnia yang kocak viral dan FYP di TikTok. Mulai dari ungkapannya yang ingin Taaruf meski bukan seorang Muslim, hingga diledek 'gantungan kunci' Surya Insomnia yang justru kini jadi julukan lain dirinya.

Setelah viral, gadis asal Makassar ini kerap menjadi bintang tamu di TV maupun channel YouTube, terbaru podcast Plus26 yang dipandu Boris Bokir. Eca sendiri dikenal sebagai seleb TikTok dengan paras cantik dan imut.

Sementara di kalangan pencinta game, sosok Eca mungkin sudah tak asing lagi. Gadis berusia 22 tahun ini merupakan brand ambasador Aura Esport. Tak jarang penampilannya bikin para netizen kesemsem saat menghadiri event game.

Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @elsaajapasal, Kamis (10/8/2023).

1. Tampil santai dengan jersey

Saat menghadiri sebuah acara, dia memakai jersey merah dengan model diikat di bagian bawahnya sehingga menyerupai seperti crop top. Eca pose duduk sambil tersenyum manis ke arah kamera.

“Lucunya,” kata @imammuh***

“Eh cantik banget woi,” tambah @rskybias***

2. Kedipan maut

Selanjutnya ada potret cantik Aura berpose di mobil. Dia tampil kece mengenakan tanktop putih yang dipadukan dengan jaket. Berpose melet sembari mengedipkan mata, Eca Aura sukses bikin netizen gemas.

"Emang boleh seimut ini 😆," kata @slm***

"Gantungan kunci nya si surya😂😂," celetuk @ardi***

"Cantik beut gantungan kunci," ujar @28ah***

3. Sering digombalin netizen

Kali ini ada Eca Aura mirror selfie dengan gayanya yang imut menjulurkan lidah. Tampil cantik dan kece memakai baju crop top hijau dengan celana putih, unggahan foto Eca ini pun panen gombalan dari netizen.

"Muka kamu kyk ibu - ibu caa,,,ibu dari anak-anak kita nanti 😎," kata @stm***

"berisik lu ca, Be (Benar) Ri (Rindu) Si (Sipaling) K (Kangenin)," ujar @dh1***

"Kamis = Kamu Manis ..," tutur @_aln***

4. Tampil anggun

Kalau yang satu ini, Eca Aura tampak feminin dan anggun mengenakan long dress hitam. Berpose duduk manis, pesona kecantikan Eca begitu terpancar dengan senyum manisnya.