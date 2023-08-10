Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

7 Potret Eca Aura si Gantungan Kunci Surya Insomnia yang Bikin Netizen Gemas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:00 WIB
7 Potret Eca Aura si Gantungan Kunci Surya Insomnia yang Bikin Netizen Gemas
Eca Aura (Foto: Instagram/@elsaajapasal)
A
A
A

NAMA Eca Aura menjadi perbincangan publik belakangan ini. Ini lantaran pemilik nama lengkap Elsa Japasal tersebut sering viral bersama Surya Insomnia.

Eca Aura menjadi Co-Host dalam acara Talkpod yang dipandu Surya Insomnia dan Indra Jegel. Tak disangka, kepolosan Eca Aura yang kerap diledek Surya Insomnia sukses mencuri perhatian.

Tak jarang potongan video Eca Aura dengan Surya Insomnia yang kocak viral dan FYP di TikTok. Mulai dari ungkapannya yang ingin Taaruf meski bukan seorang Muslim, hingga diledek 'gantungan kunci' Surya Insomnia yang justru kini jadi julukan lain dirinya.

Setelah viral, gadis asal Makassar ini kerap menjadi bintang tamu di TV maupun channel YouTube, terbaru podcast Plus26 yang dipandu Boris Bokir. Eca sendiri dikenal sebagai seleb TikTok dengan paras cantik dan imut. 

Sementara di kalangan pencinta game, sosok Eca mungkin sudah tak asing lagi. Gadis berusia 22 tahun ini merupakan brand ambasador Aura Esport. Tak jarang penampilannya bikin para netizen kesemsem saat menghadiri event game.  

 Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari Instagram @elsaajapasal, Kamis (10/8/2023).

1. Tampil santai dengan jersey

Eca Aura

Saat menghadiri sebuah acara, dia memakai jersey merah dengan model diikat di bagian bawahnya sehingga menyerupai seperti crop top. Eca pose duduk sambil tersenyum manis ke arah kamera.

“Lucunya,” kata @imammuh***

“Eh cantik banget woi,” tambah @rskybias***

2. Kedipan maut

Eca Aura

Selanjutnya ada potret cantik Aura berpose di mobil. Dia tampil kece mengenakan tanktop putih yang dipadukan dengan jaket. Berpose melet sembari mengedipkan mata, Eca Aura sukses bikin netizen gemas.

"Emang boleh seimut ini 😆," kata @slm***

"Gantungan kunci nya si surya😂😂," celetuk @ardi***

"Cantik beut gantungan kunci," ujar @28ah***

3. Sering digombalin netizen

Eca Aura

Kali ini ada Eca Aura mirror selfie dengan gayanya yang imut menjulurkan lidah. Tampil cantik dan kece memakai baju crop top hijau dengan celana putih, unggahan foto Eca ini pun panen gombalan dari netizen.

"Muka kamu kyk ibu - ibu caa,,,ibu dari anak-anak kita nanti 😎," kata @stm***

"berisik lu ca, Be (Benar) Ri (Rindu) Si (Sipaling) K (Kangenin)," ujar @dh1***

"Kamis = Kamu Manis ..," tutur @_aln***

4. Tampil anggun

Eca Aura

Kalau yang satu ini, Eca Aura tampak feminin dan anggun mengenakan long dress hitam. Berpose duduk manis, pesona kecantikan Eca begitu terpancar dengan senyum manisnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/33/3057550/laras_gartiana-3k2G_large.jpg
Isi Chat Mesum Laras Gartiana dan Kekasih Musisi Nabila R
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/33/3034660/jama_mohammad_abdulle-2WAM_large.jpg
TikToker Asal Somalia, Jama Mohammad Abdulle Ungkap Perjuangan Jadi Influencer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/612/3022053/potret-riyuka-bunga-liburan-ke-milan-tiktoker-viral-karena-diselengkuhi-suaminya-KfbANkeGu6.jpg
Potret Riyuka Bunga Liburan Ke Milan, TikToker Viral Karena Diselengkuhi Suaminya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/612/2998370/momen-tiktoker-dita-kerang-bertemu-dengan-dita-karang-secret-number-H3rGNpOXPi.jpg
Momen TikToker Dita Kerang Bertemu dengan Dita Karang Secret Number
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/612/2988209/viral-tiktokers-asal-mexico-mirip-nessie-judge-sampai-dikasih-ucapan-selamat-dari-nessie-5zIYzuDwGN.jpg
Viral TikTokers asal Mexico Mirip Nessie Judge, Sampai Dikasih Ucapan Selamat dari Nessie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/16/612/2971376/potret-tiktoker-cimoy-gemoy-pose-di-ranjang-makin-seksi-setelah-operasi-plastik-3ZI1hTM9Zj.jpg
Potret TikToker Cimoy Gemoy Pose di Ranjang, Makin Seksi setelah Operasi Plastik
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement