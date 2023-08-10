5 Potret Cantik Indah Permatasari bak Anak Gadis Bikin Netizen Insecure

INDAH Permatasari baru-baru ini sukses mencuri perhatian netizen lewat penampilannya. Bahkan, banyak yang dibuat pangling dengan tampilan istri dari Arie Kriting itu.

Pasalnya, penampilan Indah Permatasari dalam sebuah video yang baru diunggah di akun Instagramnya itu, ia tampak tampil bak gadis belia.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @indahpermatas, Kamis (10/8/2023).

1. Memesona saat mengibas rambut





Dalam video yang dibagikan tersebut, Indah tampak berjalan sambil mengibas rambut panjangnya yang indah. Wajah cantiknya pun semakin tambah memesona meskipun dengan ekpresi datar dan tatapan nan sayu.

2. Tampil cute dengan outfit ala cewek Korea





Indah juga tampak tampil berbeda dengan gaya outfit ala cewek Korea yang memadukan mini dress dengan outer blazer oversize. Tak heran, ia sukses membuat netizen terkecoh dengan penampilannya yang mirip anak sekolah!

3. Tatapan maut





Dalam potret ini, terlihat kecantikan Indah Permatasari tampak tetap terpancar meskipun melempar ekspresi datar. Namun, tatapan tajamnya bisa membuat siapapun dibuat terpana!