Merdeka dari Penyakit dengan Check-up dan Vaksinasi bersama Prodia

JAKARTA- Antusiasme menyambut perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia kental dirasakan sepanjang bulan Agustus. Ornamen dengan nuansa merah dan putih menghiasi keseharian masyarakat Indonesia mulai dari lingkungan rumah, sekolah, perkantoran, sosial media, bahkan banyak promo yang dapat dinikmati untuk merayakan momen ini.

Namun, makna kemerdekaan bukan hanya sekedar euforia semarak kebebasan saja. Tetapi, juga mengenai hak setiap individu untuk merasakan kesejahteraan dengan hidup sehat dan merdeka dari rasa sakit. Terlebih tahun ini patut disyukuri kita dapat merasakan kemerdekaan dari pandemi yang sudah mereda. Di mana, saat ini kita bisa merayakan bersama teman, keluarga, dan warga sekitar.

BACA JUGA:

Biasanya, perlombaan akan banyak diadakan dan menjadi kenangan yang berkesan bagi sebagian besar orang. Momen tahunan ini juga bisa menjadi ajang sosialisasi antar tetangga.

Oleh karenanya, untuk dapat ikut serta, diperlukan upaya untuk menjaga kesehatan mulai dari memperhatikan asupan gizi dan serat, olahraga rutin, dan istirahat cukup. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan secara konsisten untuk menghasilkan pola hidup yang lebih baik, dilengkapi dengan check-up kesehatan berkala setiap satu tahun sekali. Dengan begitu, semakin banyak individu yang menikmati kemerdekaan dengan tubuh yang sehat.

Anda bisa merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan pemeriksaan kesehatan di Prodia yang saat ini menyediakan keringanan harga 20% untuk medical check-up melalui Panel Healthy Life 1-4. Selain itu, Anda juga bisa melengkapinya dengan melakukan vaksin pneumonia dan vaksin influenza dan dapat berhemat mulai dari 20% dengan pemesanan langsung di cabang Prodia terdekat.

Manfaatkan juga keringanan biaya mulai dari 15% untuk vaksin pneumonia, vaksin influenza, vaksin hepatitis A, vaksin HPV (Kanker Serviks), dan vaksin dengue melalui aplikasi U by Prodia atau datang ke cabang langsung. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi www.prodia.co.id atau hubungi Kontak Prodia melalui layanan WhatsApp 0855 1500 830 atau call center 1500 830.

(Fitria Dwi Astuti )