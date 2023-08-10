Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Merayakan Keragaman di Bulan Kemerdekaan dengan Baju Adat

Aris Kurniawan , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |13:44 WIB
Merayakan Keragaman di Bulan Kemerdekaan dengan Baju Adat
Foto: Dok by dilerka01-Freepik
Jakarta - Pada Bulan Kemerdekaan seperti biasa, akan banyak perayaan, baik yang diadakan di sekolah, kantor, komunitas, maupun perkumpulan masyarakat lainnya. Perayaan Bulan Kemerdekaan, seperti biasa pula, tak dapat dilepaskan dari pakaian adat.

Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang terdiri dari berbagai kelompok etnik, memiliki keragaman budaya yang sangat kaya. Salah satunya dari sisi pakaian, di mana setiap etnik mempunyai pakaian tradisonalnya masing-masing yang khas, atau yang disebut baju adat.

Merayakan kemerdekaan pada Bulan Kemerdekaan dengan mengenakan pakaian adat memang perlu, setidaknya sekali setahun. Hal ini agar masing-masing etnik bisa saling mengenal pakaian adat mereka satu sama lain. Dari sana diharapkan tumbuh sikap saling menghormati perbedaan dan menjunjung toleransi.

Setiap pakaian adat atau busana tradisional suatu daerah memiliki keunikan sendiri-sendiri yang melambangkan kebudayaan, mencerminkan identitas, nilai-nilai, dan warisan semangat dari kelompok etnik daerah tersebut.

Dari Aceh kita mengenal pakaian adat ulee balang; dari Sumatera Barat ada pakaian adat bundo kanduang; ada ulos dari Sumatera Utara; baju adat pangsi berasal dari Banten; baju adat betawi dari DKI Jakarta; kebaya sunda dari Jawa Barat; dan masih banyak lagi yang terlalu panjang bila disebutkan satu persatu. Beberapa daerah memiliki pakaian adat yang mirip satu sama lain, misal Sunda, Jawa, dan Bali. Ketiga daerah ini sama sama memiliki baju adat kebaya. Namun dengan ciri khasnya masing-masing.

      
