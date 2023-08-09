Penuh Haru, Erick Thohir Berangkatkan Keluarga Nurlela Umroh ke Tanah Suci

ERICK Thohir berangkatkan Nurlela dan kedua orangtuanya ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umroh. Pemberangkatan umroh ini penuh haru.

Ayah Nurlela berkali-kali mengucapkan terima kasih pada Erick Thohir hingga bersujud. Dirinya mengaku tidak dapat memberikan apa-apa sebagai balasan atas kebaikan yang dilakukan Erick Thohir untuk keluarganya.

"Terima kasih pak atas bantuannya. Saya enggak bisa kasih apa-apa, Pak," ucap ayah dari Nurlela, dikutip dari Instagram Erick Thohir, Rabu (9/8/2023).

Namun, menurut Erick Thohir ini semua merupakan rahasia dari Allah SWT. Termasuk pertemuan pertama dirinya dengan Nurlela di panti sosial rehabilitasi penyandang disabilitas yang ada di daerah Cimahi, Jawa Barat. Jadi, Erick Thohir mengaku saat ini hanya perantara untuk keluarga Nurlela melaksanakan umroh.

"Alhamdulillah ya Allah, Nurlela dan kedua orang tua dapat memenuhi panggilan-Mu pergi ke tanah suci. Saya hanyalah perantara dari kebaikan dan rezeki Allah Subhanahu wa ta’ala untuk mereka," tulis Erick Thohir dalam kolom caption unggahan Instagram pribadinya.

"Jika sudah waktu-Nya, sudah jalan-Nya, tidak ada satupun yang dapat menghalangi. Subhanallah.. Allahuakbar..," imbuhnya.

Sebagai bentuk terima kasih, Nurlela tidak lupa memanjatkan doa untuk Erick Thohir. Bahkan doa untuk Menteri BUMN ini didahulukan.