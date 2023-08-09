Ini Jenis Investasi yang Bisa Dicoba untuk Generasi Muda

Masa muda adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan diri. Meski demikian, wajib juga anak muda sudah mulai menabung dan berinvestasi untuk persiapan masa depan.

Bagi kamu yang tertarik berinvestasi, apa sih jenis investasi yang bisa dicoba? Bacaleg DPR RI Dapil Banten 3 Partai Perindo Stephandi Dirgahayu, S.Bns., CAT mengatakan anak muda bisa mulai berinvestasi di bidang bursa saham.

"Kayak aku memilih saham karena aku bisa memiliki sepersekian saham dari sebuah perusahaan dengan model yang sebenarnya nggak besar," ujar Stephandi seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Adu Gaya 2 Generasi Dalam Berinvestasi', Rabu (9/8/2023).

Menurut Stephandi, investasi saham bisa dimulai dengan modal yang kecil.

"Investasi saham bisa coba dari Rp100 ribu. Menurut aku investasi di pasar saham mempermudah generasi muda untuk berinvestasi," tambahnya.

