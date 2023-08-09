105 Kata-kata Gombalan untuk PDKT, Bikin si Dia Makin Sayang

SEBANYAK 150 kata kata gombalan untuk pendekatan atau PDKT bisa Anda coba untuk meluluhkan hati si dia. PDKT bisa dianggap fase penting sebelum menjalin hubungan lebih serius.

Pada fase ini, cowok-cowok harus lebih atraktif agar cewek incaran kamu dapat merasa nyaman dan nantinya mau untuk jadi pacar kamu. Nah, untuk membuat cewek gebetan kamu tertarik dan merasa nyaman denganmu, kamu harus pinter menyematkan gombalan-gombalan unik yang tentunya akan membuat gebetan kamu mabuk kepayang.

Berikut contoh gombalan yang bisa kamu terapkan buat PDKT dengan gebetan dilansir dari Southernliving:

-Gombolan Buat Kekasih

1. Jika dapat memberi Anda satu hal dalam hidup, saya akan memberi Anda kemampuan untuk melihat diri kamu melalui mata, hanya dengan begitu akan menyadari betapa istimewanya bagi saya.

2. Jika Anda adalah sebuah film, saya akan menonton serta menatapi kamu dengan cinta.

3. Di lautan manusia, mataku selalu mencarimu.

4. Jika mencintaimu adalah sebuah pekerjaan, aku akan menjadi kandidat yang paling berbakti, berdedikasi, dan berkualitas. Bahkan, saya bersedia bekerja tanpa dibayar!

5. Senyumanmu benar-benar hal termanis yang pernah kulihat dalam hidupku.

6. Jika seseorang meminta saya untuk menggambarkan Anda hanya dalam dua kata, "Kamu Ciptaan Terindah."

7. Anda melakukan sejuta hal kecil yang membawa kegembiraan dalam hidup saya.

8. Aku tahu dongeng menjadi kenyataan karena aku memilikimu.

9. Hanya ada dua waktu aku ingin bersamamu: Sekarang dan Selamanya.

10. Kisah cinta enam kata saya: "Saya tidak bisa membayangkan hidup tanpamu."