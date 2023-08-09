Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Anak Muda Wajib Tahu, Ini Waktu yang Tepat Untuk Mulai Berinvestasi

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:32 WIB
Anak Muda Wajib Tahu, Ini Waktu yang Tepat Untuk Mulai Berinvestasi
Podcast Aksi Nyata (Foto: ist)
A
A
A

Ada kalanya kita merasa sulit menentukan antara menabung atau berinvestasi. Sebab kondisi keuangan sangat mempengaruhi dalam melakukan investasi tersebut.

Biasanya para perencana keuangan akan menyarankan untuk menabung atau investasi dengan risiko yang paling rendah dulu. Namun bagaimana cara menentukan waktu yang tepat untuk berinvestasi

 podcast aksi nyata

Bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 2 Ani Kusumadewi, S.E., M.M. mengatakan sebaiknya anak muda memulai investasi ketika sudah memiliki penghasilan.

"Save money dan alokasikan untuk investasi," ujar Ani seperti dikutip dari Podcast Aksi Nyata bertajuk 'Adu Gaya 2 Generasi Dalam Berinvestasi', Rabu (9/8/2023).

Halaman:
1 2 3
      
