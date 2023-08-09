Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Mengenal Sedentary Lifestyle, Dampak, Contoh dan Cara Mengatasinya

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:06 WIB
Mengenal Sedentary Lifestyle, Dampak, Contoh dan Cara Mengatasinya
Mengenal sendetary lifestyle yang merupakan gaya hidup. (Foto: Freepik)
A
A
A

SEDENTARY lifestyle merupakan gaya hidup bermalas-malasan, gaya hidup di mana kita cenderung tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan aktivitas, yang ingin dilakukan hanyalah duduk, berbaring, berdiam diri saja atau bermain ponsel seharian.

Dengan adanya kemajuan teknologi, tenaga manusia saat bisa dapat tergantian, hidup menjadi serba mudah karna adanya tenaga kerja buatan.

Manusia yang biasa melakukan suatu aktivitas menjadi tidak memiliki kegiatan yang dapat dilakukan. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa malas karna segala sesuatu dapat dikerjakan dengan mudah.

Mengenal sendetary lifestyle, dampak,dampak, contoh, dan cara mengatasinya

Dampak Sedentary Lifestyle

1. Meningkatkan Resiko Obesitas dan Diabetes

Kebiasaan berdiam diri tanpa melakukan banyak aktivitas fisik tentu akan meningkatkan resiko obesitas atau bertambahnya berat badan dikarnakan lemak dan gula pada tubuh tidak akan bisa terbakar sehingga membuat itu akan terus bertumpuk membuat berat badan menjadi semakin bertambah.

2. Meningkatkan Resiko Penyakit Jantung

Karena lemak dan kolesterol yang menumpuk ditambah terus bergaya hidup malas-malasan itu akan membuat pembulu darah tidak dapat bekerja secara optimal, lemak tidak terbakar sehingga terus bertumpuk dan bertambah membuat meningkatnya resiko penyakit jantung.

3. Memicu Terjadinya Gangguan Mental

Terus berdiam diri akan membuat kita semakin banyak pikiran dan itu sangat memicu adanya stress dan gangguan mental.

4. Merusak Kekebalan Tubuh

Jika tidak melakukan aktivitas maka sirkulasi darah akan memburuk dan hormonpun tidak akan seimbang yang akan membuat peradangan pada tubuh sehingga hal itu dapat membuat kekebalan tubuh tidak bekerja.

5. Memicu Terjadinya Pengeroposan Tulang

Kandungan mineral pada tubuh akan hilang jika terus melakukan gaya hidup seperti itu, sehingga akan memicu adanya pengeroposan tulang pada tubuh.

6. Berkurangnya Daya Tahan Otot

Karna tubuh yang tidak digunakan melakukan aktivitas, membuat tubuh terbiasa dengan daya tahan otot yang sedikit, sehingga saat ingin melakukan aktivitas sesuatu membuat tubuh tidak terbiasa karna daya tahan otot yang berkurang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935895/gaya-hidup-super-app-brimo-mudahkan-nasabah-untuk-bertransaksi-DegtBuREsy.jpg
Gaya Hidup Super App BRImo, Mudahkan Nasabah untuk Bertransaksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/15/406/1691261/perdebatan-pengembalian-sendi-desa-yang-hilang-ke-mojokerto-ZejvFjzQ5M.jpg
Perdebatan Pengembalian Sendi "Desa yang Hilang" ke Mojokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/12/406/1689813/menjelajah-trang-an-vietnam-via-jalur-darat-JOtNVg1CnR.jpg
Menjelajah Trang An, Vietnam via Jalur Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/12/406/1689237/sejak-kemerdekaan-tak-ada-lagi-pembangunan-di-desa-hilang-sendi-GuK4FPe6vA.jpg
Sejak Kemerdekaan, Tak Ada Lagi Pembangunan di "Desa Hilang" Sendi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/10/406/1687803/sepenggal-sejarah-sendi-jalur-dan-persinggahan-gerilyawan-batalyon-hayam-wuruk-Qh7TTgeyo9.jpg
Sepenggal Sejarah Sendi, Jalur dan Persinggahan Gerilyawan Batalyon Hayam Wuruk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/05/08/406/1685887/kretek-peninggalan-belanda-jadi-saksi-bisu-sepenggal-sejarah-desa-sendi-NaJgsla7TV.jpg
Kretek Peninggalan Belanda Jadi Saksi Bisu Sepenggal Sejarah Desa Sendi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement