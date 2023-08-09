Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 10 Agustus: Libra Fokus Selesaikan Kewajiban, Sagitarius Kerja Cerdas

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 10 Agustus: Libra Fokus Selesaikan Kewajiban, Sagitarius Kerja Cerdas
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
PENASARAN dengan kata peruntungan tanda zodiak Anda jelang akhir pekan ini? Dikutip dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan juga Sagitarius.

1. Libra: Menjelang akhir pekan, para Libra sedang ingin sekali membuat teman-temannya jadi terkesan dengan kabar baik. Padahal di waktu yang bersamaan, Anda punya tugas kewajiban yang sebetulnya sudah menjelang akhir. Disarankan hari ini lebih baik fokus untuk menyelesaikan detail akhir dengan cermat.

2. Scorpio: Bertemu dengan orang-orang yang berbeda, bergaul dan bersosialisasi secara luas bisa memberi energi untuk Anda hari ini. Namun, dalam semua kegembiraan itu, memang tetap ada juga risiko perebutan kekuasaan yang berkembang. Anda tinggal pertimbangkan, untuk menentukan batasan yang baik.

3. Sagitarius: Para Sagitarius sedang bermalas-malasan hari ini, ditambah lagi dengan keinginan untuk bisa mendapatkan hal-hal menyenangkan lebih cepat. Akhirnya mendorong para Sagitarius agar bisa menemukan ritme bekerja yang lebih efisien Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras!

(Rizky Pradita Ananda)

      
Telusuri berita women lainnya
