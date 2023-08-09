Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 10 Agustus: Cancer Belajar Bilang Tidak, Virgo Ada Kejutan Menyenangkan

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:30 WIB
Ramalan Zodiak 10 Agustus: Cancer Belajar Bilang Tidak, Virgo Ada Kejutan Menyenangkan
Ilustrasi zodiak Cancer, (Foto: Unsplash)
A
A
A

SEPERTI apa nasib peruntungan tanda zodiak Anda jelang akhir pekan ini? Dikutip dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo serta Virgo.

1. Cancer: Tak perlu oversharing, memberi tahu teman seputar keuangan Anda saat ini bisa berisiko loh! Jangan sampa terhasut, karena sebetulnya banyak ruang yang bisa dipakai untuk diri bisa berkata tidak pada hal yang tak perlu.

2. Leo: Para Leo hari ini lagi bimbang, karena ingin mengadvokasi perubahan yang Anda tahu bakal mengganggu , tapi di sisi lainnya para Leo ingin dilihat secara positif. Melakukan keduanya sekaligus, nyatanya memang sangat tak mudah. Pilih mana yang lebih prioritas.

3. Virgo: Hari ini para Virgo foksu untuk memberi makan otak, yang ternyata jadi aktivitas sangat menyenangkan saat ini. Sesederhana bisa meluangkan waktu untuk membaca saja, ternyata sudah bikin hari para Virgo menyenangkan dan bahagia.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
