HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 10 Agustus: Aries Rela Cari Uang Tambahan, Gemini Diuji Kehati-hatiannya

Ramalan Zodiak 10 Agustus: Aries Rela Cari Uang Tambahan, Gemini Diuji Kehati-hatiannya
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
APA kata peruntungan tanda zodiak Anda jelang akhir pekan ini? Dikutip dari New York Daily News, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Aries, Taurus dan Gemini.

1. Aries: Cari penghasilan tambahan jadi fokus para Aries di jelang akhir pekan ini. Par Aries rela melakukan lebih banyak pekerjaan dari biasanya demi uang tambahan. Setelah dapat uang tambahan, waspada lah karena Anda mungkin membelanjakan penghasilan tersebut sesaat setelah diterima. Hindari belanja impulsif dan hindari situasi di mana Anda bisa tergoda!

2. Taurus: Kontrol dirimu hei para Taurus, Anda memiliki alasan yang jelas untuk marah memang, ditambah lagi dengan godaan untuk memulai pertengkaran untuk memberikan alasan untuk diri sendiri. Lakukan yang terbaik untuk fokus pada kebutuhan sendiri tanpa menyalahkan orang lain.

3. Gemini: Hari ini para pemilik zodiak Gemini diuji kehati-hatiannya, terkait informasi penting dan sensitif sangat penting saat ini. Ini peluang penting untuk membuktikan diri Anda adalah orang yang mampu menyimpan sesuatu yang besar untuk diri sendiri. Membangun kepercayaan yang tulus memang hasilnya tak langsung terlihat, tapi ini akan memberikan yang terbaik bagi Anda dalam jangka panjang.

(Rizky Pradita Ananda)

      
