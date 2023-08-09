Viral Kurir Siap Antar Paket Paku Bumi, Netizen: Yang Beli Gak Ngotak

VIDEO yang menampilkan persiapan untuk mengantar paket berisi paku bumi tengah viral di media sosial. Narasi video dari akun TikTok @musthofaa23 mengatakan bahwa paku bumi dibeli lewat e-commercer tersebut akan dikirim menggunakan jasa ekspedisi antar paket reguler.

"Tolong yang namanya Yanto dikeplak, masa paku bumi diantar pakai paket," bunyi keterangan dalam video, dikutip dari akun Twitter @BukanKlanD pada Rabu (9/8/2023).

Dalam video bisa dilihat sejumlah pria tengah susah payah berusaha memasukan paku bumi berukuran besar ke dalam kontainer. Paku bumi, sendiri umumnya memiliki diameter sebesar tiang listrik dengan panjang kira-kira lebih dari 5 meter.

(Foto: Tangkapan layar Twitter @BukanKlanD)

Dengan ukurannya yang sangat besar, berat dan panjang, paku bumi tersebut tidak dibungkus oleh bungkusan atau kemasan apa pun misalnya bubblewrap seperti yang biasa digunakan untuk paket. Telihat hanya bagian ujungnya diikatkan plastik hitam, yang gunanya untuk menempatkan informasi lokasi tujuan pengiriman paket.