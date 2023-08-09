Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Terima Donasi Kaki Palsu MNC Peduli, Penyandang Tuna Daksa Ini Bersyukur

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:26 WIB
Terima Donasi Kaki Palsu MNC Peduli, Penyandang Tuna Daksa Ini Bersyukur
Donasi kaki palsu dari MNC Peduli, (Foto: MPI/ Aldi Chandra)
A
A
A

SALAH satu peserta tuna daksa, Yoferdi, mengaku bersyukur bisa menjadi salah satu dari 10 orang yang menerima pemberian donasi kaki palsu dari MNC Peduli yang digelar di Yayasan Peduli Tuna Daksa, kawasan Sunter, Jakarta Utara, hari ini, Rabu, (9/8/2023).

Pria asal Sunter ini bercerita, sebelumnya ia sempat kesusahan menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi salah satu kaki yang telah diamputasi. Pasalnya, ia sempat berjuang melawan virus di tubuhnya hingga menggerogoti bagian kaki kirinya.

“Bersyukur sekali bisa mendapatkan bantuan kaki palsu dari MNC Peduli,” ujar Yoferdi, saat diwawancara di Yayasan Peduli Tuna Daksa, Sunter, Jakarta Utara, Rabu, (9/8/2023)

 BACA JUGA:

“Karena saya sempat kesusahan menjalani aktivitas sehari-hari, tanpa adanya kaki palsu seperti ini,” tambahnya.

 BACA JUGA:

Yoferdi juga berharap agar, para tuna daksa sepertinya ke depannya bisa turut mendapat bantuan serupa. Supaya bisa turut merasakan kebahagiaan, dan bisa bergerak aktif karena bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sama seperti orang normal pada umumnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement