Terima Donasi Kaki Palsu MNC Peduli, Penyandang Tuna Daksa Ini Bersyukur

SALAH satu peserta tuna daksa, Yoferdi, mengaku bersyukur bisa menjadi salah satu dari 10 orang yang menerima pemberian donasi kaki palsu dari MNC Peduli yang digelar di Yayasan Peduli Tuna Daksa, kawasan Sunter, Jakarta Utara, hari ini, Rabu, (9/8/2023).

Pria asal Sunter ini bercerita, sebelumnya ia sempat kesusahan menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi salah satu kaki yang telah diamputasi. Pasalnya, ia sempat berjuang melawan virus di tubuhnya hingga menggerogoti bagian kaki kirinya.

“Bersyukur sekali bisa mendapatkan bantuan kaki palsu dari MNC Peduli,” ujar Yoferdi, saat diwawancara di Yayasan Peduli Tuna Daksa, Sunter, Jakarta Utara, Rabu, (9/8/2023)

“Karena saya sempat kesusahan menjalani aktivitas sehari-hari, tanpa adanya kaki palsu seperti ini,” tambahnya.

Yoferdi juga berharap agar, para tuna daksa sepertinya ke depannya bisa turut mendapat bantuan serupa. Supaya bisa turut merasakan kebahagiaan, dan bisa bergerak aktif karena bisa menjalankan aktivitas sehari-hari sama seperti orang normal pada umumnya.