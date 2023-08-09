Kejar Promo Accessories Gadget Sniper Diskon s.d 90% + Gratis Ongkir di AladinMall!

Promo Accessories Gadget Sniper hadir lagi nih di AladinMall! Kali ini, diskonnya hingga 90% lho! Nggak cuma itu, Anda juga bisa dapat #GratisOngkirTanpaBatas untuk pembelian apa pun tanpa minimal belanja.

Makanya, penuhi kebutuhan Anda segera mumpung lagi ada Promo Accessories Gadget Sniper. Kapan lagi bisa dapat berbagai kebutuhan pendukung gawai Anda dengan diskon gede-gedean kalau bukan sekarang!

Ambil Promo Accessories Gadget Sniper di Sini!

Sniper Smartwatch SW8 Ultra Series Support Wireless Charging

Sniper Smartwatch SW8 Ultra Series ini dilengkapi dengan layar 1.7 inchi yang dapat membantu Anda melihat notifikasi dengan sempurna. Smartwatch ini juga telah support wireless charging sehingga lebih praktis! Miliki produk ini seharga Rp350.000 saja dari harga Rp1.499.000.