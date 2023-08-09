100 Kata-Kata Gombalan Bikin Salting di Chat WA, Cocok untuk PDKT

Kata-kata gombalan di sela chat WA

A: Kamu mau dibawain apa? B: Enggak usah, cukup kamu aja A: Kayaknya aku harus ganti kartu deh. B: Kenapa? A: Ganti ke Kartu Keluarga A: Kamu itu kayak air B: Kenapa? A: Biasa aja, tapi aku membutuhkanmu A: Kamu mau enggak jadi crayon? B: Buat apa? A: Buat mewarnai hatiku A: Kamu lagi dimana? B: Di hatimu.

Kata-kata gombalan tentang hujan

Kalau kamu ingin tahu seberapa banyak aku merindukanmu, cobalah hitung tetesan air hujan yang jatuh. Rintik hujan di malam hari selalu mengusik kesendirianku, hingga membuatku semakin rindu akan kehadiranmu. Tetesan air hujan bisa mengering diterpa sinar mentari, tapi rasa cintaku tidak akan mengering sampai kapanpun. Kamu seperti air hujan yang membasahi bumi, dan akulah bumi gersang yang kau sirami dengan kebahagiaan. Hujan dan badai akan berlalu, dan berganti dengan pelangi yang indah. Kamulah pelangi dalam hidupku.

Kata-kata gombalan receh

Kamu tahu kan apa saja yang berlebihan itu nggak baik, tapi kalau sayangku yang berlebihan ke kamu, itu sudah semestinya. Kamu bisa kesini sebentar nggak, tolong bantu aku mengambil hatiku yang jatuh karena kamu. Kamu tuh seperti handphone, kalau hilang bingungnya setengah mati. Aku baru tahu kalau ternyata kamu itu sama dengan Google karena semua yang ingin aku cari sudah ada di kamu. Kemarin mataku perih. Pas aku ke dokter mata, katanya ada kamu dimataku. Ternyata kamu tuh enggak beda jauh dengan guru killer, bikin deg-degan. Aku tahu kalau kita tidak seumuran, tapi kalau seumur hidup denganmu masih boleh kan? Biarlah 1990 jadi cerita cintanya Dilan dan Milea, tapi 2023 adalah cerita kita. Sekarang aku baru sadar kenapa pelangi hanya setengah lingkaran. Ternyata yang setengahnya ada dimata kamu. Berhentilah berlari-lari di pikiranku. Apa kamu merasa tidak lelah?

Kata-kata gombalan romantis bikin baper di chat WA

Ketika senja tiba, aku hanya ingin melukis langit di ujung barat dengan warna kita, warna jingga yang merindu. Biarlah di benak para jenius dipenuhi dengan ide dan gagasan yang cerdas, karena dalam benakku selalu dipenuhi dengan kamu. Hanya orang-orang hebat yang bisa menjalani LDR hingga bertahun-tahun dan tetap setia, ya seperti kisah cinta kita saat ini. Tidak perlu berjanji untuk selalu bersama sampai kapan pun, tapi berjanjilah untuk saling mempertahankan dalam keadaan apapun. Mungkin aku tidak terlihat di dalam pandanganmu, tapi cobalah kamu tengok hatimu. Masihkah ada aku disana? Meskipun jarak memisahkan kita, namun kisah kita akan tetap sempurna karena kita saling percaya dan setia. Meskipun kamu di sana dan aku disini, terpisah jarak, ruang dan waktu. Tapi aku akan memelukmu dalam setiap doaku. Kamu butuh istirahat, aku tahu kamu lelah. Karena seharian ini kamu sudah berlari-lari mengitari pikiranku. Pekerjaan yang sangat aku sukai adalah menemanimu sepanjang hari. Matamu bagaikan telaga, selalu menyejukkan hatiku.

Kata-kata gombalan teka-teki

Apa bedanya buku sama kamu? Kalau buku itu jendela dunia, tapi kalau kamu adalah duniaku. Kamu tahu persamaan mie instan dan kamu? Semuanya seleraku. Apa perbedaan kamu dan rumus matematika? Kalau rumus matematika sulit dihafalkan tapi kalau kamu sulit untuk dilupakan. Kamu tahu nggak kenapa Menara Pisa bisa miring kayak gitu? Karena ditarik oleh senyum manismu.

Kata-kata gombalan untuk PDKT

Aku paling nggak bisa menghafal sambil merem, karena yang muncul pasti wajah kamu. Jangan paksa aku untuk berhenti menyayangi kamu. Aku sudah punya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Jangan-jangan kamu itu pesulap. Karena setiap kali melihat kamu, yang lainnya hilang begitu saja. Aku akan berhenti mencintai kamu, kalau gajah di kebun binatang sudah bisa terbang. Ibarat lempeng bumi, kamu akan membuat aku berguncang meski hanya bergeser sedikit saja. Kamu tahu kan kalau balon hijau meledak. Itulah perasaanku saat jauh dari kami, bikin hatiku sangat kacau. Genggam tanganku, hitung denyutnya, sebanyak itu aku merindukanmu. Aku tak percaya kalau bidadari itu hidup di kayangan, buktinya sekarang dia sedang membalas pesanku. Senyummu bagaikan matahari, hariku gelap bagaikan langit yang mendung tanpa senyumanmu. Kamu bagaikan air yang sembuhkan dahagaku, dan cintamu adalah bumbu yang lengkapi hidupku.

Kata-kata gombalan lucu bikin baper

Melihat senyum kamu, aku bagaikan mentega di atas teflon panas, langsung meleleh. Kamu tahu nggak kalau temanku sangat suka melukis pemandangan, tapi aku paling suka melukis masa depan kita. Kalau sepeda itu makin lama makin antik, tapi kalau kamu kok malah tambah cantk ya? Rasa sayangku ke kamu hanya seujung kuku. Akan terus tumbuh meskipun rutin dipotong. Minggu adalah akhir pekan, tapi rasa sayangku ke kamu tidak akan ada akhirnya. Aku sudah berusaha menghitung cintaku ke kamu, tapi tetap tidak bisa terhitung. Seperti menghitung ikan di laut dan bintang di langit. Kamu itu ibarat skripsi. Terasa sulit untuk dipahami tapi tetap harus diperjuangkan demi masa depan. Jangan sedih kalau ada yang mengatakan kamu agak gemukan, tenang saja karena kamu tetap masuk kok di hatiku. Rasa sayangku ke kamu itu gak ada habisnya, mirip banget sama WA hoax yang diteruskan emak-emak. Aku rasa hidupku sudah cukup dan tidak ada yang kuperlukan lagi. Cukup melihat senyum manismu setiap hari. Walaupun hari ini tanggal merah, aku tidak akan libur untuk terus merindukan kamu.

Kata-kata gombalan teka-teki perbedaan