HOME WOMEN LIFE

5 Pentingnya dan Manfaat Mengenali Silsilah Keluarga, Bisa Memberikan Dukungan Sesama Keluarga

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |10:58 WIB
5 Pentingnya dan Manfaat Mengenali Silsilah Keluarga, Bisa Memberikan Dukungan Sesama Keluarga
Pentingnya dan manfaat mengenal silsilah keluarga. (Foto: Freepik)
A
A
A

LIMA pentingnya dan manfaat mengenali silsilah keluarga akan dijelaskan dalam artikel ini. Mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), silsilah merupakan asal-usul suatu keluarga berupa bagan.

Sementara keluarga merupakan bapak, ibu, anak serta satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.

Silsilah keluarga dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni silsilah keluarga inti yang terdiri atas ayah, ibu, suami, istri, saudara laki-laki, saudara perempuan dan anak.

Silsilah keluarga besar terdiri atas kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, saudara ipar, keponakan dan cucu.

Silsilah keluarga juga dapat dibagi berdasarkan urutan keturunan. Di antaranya keturunan.

  • Keturunan pertama disebut cilawagi
  • Keturunan kedua disebut buyut
  • Keturunan ketiga disebut moyang
  • Keturunan keempat disebut kakek dan nenek
  • Keturunan kelima disebut ayah dan ibu
  • Keturunan keenam disebut anak
  • Keturunan ketujuh disebut cucu
  • Keturunan kedelapan disebut icit
  • Keturunan kesembilan disebut piut
  • Keturunan kesepuluh disebut anggas

5 pentingnya dan manfaat mengenali silsilah keluarga

1. Memberi dukungan sesama anggota keluarga

Pentingnya dan manfaat mengenali silsilah keluarga adalah saling memberi dukungan satu sama lain, khususnya saat ada anggota keluarga yang sedang berduka.

Pasalnya, dukungan dari orang sekitar akan membantu menjaga kesehatan mental dan fisik kamu dan hal itu juga berlaku bagi kerabat dan keluargamu yang sedang membutuhkan dukungan.

2. Menjaga hubungan baik

Selanjutnya, pentingnya dan manfaat mengenali silsilah keluarga adalah dapat menjaga hubungan bagi antarsesama anggota keluarga. Meskipun mereka kerabat jauh.

Misalnya, saat kamu bertemu atau berpapasan dengan mereka di jalan karena saling mengenal maka bisa saling menyapa. Begitu juga saat berada di luar kota, kamu bisa berkunjung ke rumah kerabat atau keluarga yang kamu kenali.

Halaman:
1 2
      
