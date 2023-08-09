Gara-Gara Ikuti Challange yang Viral, Bola Lampu Nyangkut di Mulut Pria Ini

TANTANGAN online atau challange merupakan suatu tren yang beredar di internet. Seperti biasa, challange ini dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan konten.

Tapi, banyak challange yang sebenarnya berbahaya dan tidak masuk akal tapi tetap dilakukan. Salah satunya adalah yang dilakukan pria di China. Tanpa dia sadari, tantangan tersebut berakibat fatal terhadap dirinya, karena bola lampu menyangkut di mulutunya.

Petugas pemadam kebakaran di Brigade Kota Yuyao, di Zhejiang, Tiongkok, dihadapkan dengan salah satu kasus penyelamatan yang paling aneh. Seorang pria lokal, yang hanya disebut sebagai Tuan Chen, masuk ke dalam pos mereka dan mencoba menjelaskan sesuatu kepada mereka.

Namun, mulut pria itu ditutupi dengan kaos, dan alih-alih mengeluarkan kata-kata, dia hanya bisa mengeluarkan suara yang tidak jelas. Setelah membuka masker, alasan pria itu berbicara dengan cara yang tidak biasa, menjadi jela.

Pasalnya, ada bola lampu LED yang menjulur keluar dari mulutnya dan ia berusaha mendapatkan bantuan untuk mengeluarkannya. Sayangnya, hal itu terbukti merupakan tugas yang terlalu sulit bagi petugas pemadam kebakaran.

Petugas pemadam kebakaran itu memeriksa mulut pria itu dan melihat situasinya. petugas pemadam kebakaran memutuskan bahwa mencoba mencabut bola lampu kaca itu terlalu sulit, karena dapat menyebabkan kerusakan serius pada mulut pria tersebut jika kacanya pecah.

Para petugas pun memilih membawa Chen ke Rumah Sakit Rakyat Yuyao terdekat, di mana tim dokter menyadari bahwa pria tersebut tidak dapat membuka mulutnya cukup lebar untuk mengeluarkan bola lampu dengan aman.