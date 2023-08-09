Penasaran Ikut Challenge Viral, Bohlam Lampu Tersangkut di Mulut

LINIMASA sosial media jaman sekarang menghadirkan banyak sekali tipe challenge atau tantangan, sebagai permainan seru-seruan semata. Namun sayangnya, kerap challenge yang viral ini bukan hanya gurauan semata, tapi berujung bahaya.

Contohnya seperti yang dialami oleh seorang pria di China satu ini, ia dilaporkan harus dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) karena di mulutnya tersangkut lampu bohlam setelah berusaha menaklukan aksi aneh challenge viral di media sosial.

Kejadian ini terungkap ketika para petugas pemadam kebakaran di Brigade Pemadam Kebakaran Kota Yuyao, Zheijang, China, mendapatkan panggilan darurat untuk menyelamatkan pria yang disebut bernama Chen tersebut. Sesampainya di lokasi, petugas damkar sempat bingung karena Chen tak bisa jelas berbicara.

Akhirnya didapati bahwa Chen tak bisa berbicara jelas karena ada bohlam lampu LED yang tersangkut di mulutnya. Melihat kondisi Chen, para petugas meras mengeluarkan bohlam dari mulutnya terlalu sulit karena bohlam lampu itu rentan pecah dan bisa melukai mulut.