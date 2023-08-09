Gatal di Rambut karena Kutu, Ini 4 Cara Menghilangkannya

HADIRNYA kutu di rambut tak dipungkiri jadi salah satu masalah rambut banyak orang. Ada kutu di rambut, bukan hanya membuat kepala jadi gatal, tapi juga pastinya bikin gelisah dan tidak percaya diri.

Kutu rambut yang merupakan sejenis parasit penghisap darah yang biasanya hidup di bagian kepala, diketahui begitu menyukai rambut yang sering dalam keadaan lembap , sehingga bisa menyebabkan gatal pada beberapa waktu. Dalam sehari, biasanya kutu rambut bahkan bisa menghasilkan 6 telur dan melekat kuat pada bagian rambut.

Pengobatan untuk menghilangkan kutu rambut sebetulnya bisa dilakukan di rumah, hanya saja diperlukan ketelatenan untuk dapat menghilangkan kutu rambut tersebut secara tuntas. Dilansir dari Mayoclinic, Rabu (9/8/2023), berikut empat cara yang dapat dilakukan untuk dapat menghilangkan kutu rambut yang ada di kepala.

1. Sisir serit: Menyisir rambut dalam keadaan basah menggunakan sisir serit bisa membantu menghilangkan kutu dan beberapa telurnya. Caranya dimulai dengan menyisir seluruh bagian kepala dari kulit kepala hingga ujung rambut, proses ini dapat diulang setiap 3 hingga 4 kali dalam seminggu.

BACA JUGA:

2. Minyak esensial: Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa minyak esensial alami dapat membunuh kutu rambut. Minyak esensial yang dapat digunakan meliputi esensial oil teh, kayu manis, dan kenanga.

BACA JUGA: