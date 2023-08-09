Sophia Latjuba Makin Terlihat Muda dengan Makeup Bold, Gak Ada Obat

Sophia Latjuba makin terlihat awet muda dengan makeup bold. (Foto: Instagram)

SOPHIA Latjuba makin terlihat muda dengan makeup bold yang melekat pada wajah cantiknya. Dia tak nampak seperti usia kepala lima.

Hal itu terlihat dari foto yang di unggah ke akun Instagramnya. Aura kecantikannya kian terpancar dengan eyeshadow cokelat yang tambah sentuhan warna coral.

Matanya pun kian bersinar dengan memakai eyeliner hitam dan bulu mata palsu. Sementara pada bagian pipi, terlihat jelas shading yang mempertegas tulang pipi. Ditambah lagi dengan sentuhan blush on warna orange yang ditambah highlighter.

Pada bagian bibir, diolesi lipstik nude yang ditambah dengan glossy. Membuat tampilan semakin bervolume.