Cara Membaca Hasil USG Kehamilan, Tepat dan Akurat

CARA membaca hasil USG kehamilan bisa diketahui para ibu, terutama yang sedang hamil. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan.

Ultrasonografi (USG) pada kehamilan berguna untuk menunjang penilaian yang akurat pada kondisi janin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang hasil pemeriksaannya akan ditunjukan melalui foto.

Namun, jika kamu masih bingung untuk membaca hasil USG, tidak perlu khawatir karena penjelasan berikut ini bisa membantu untuk mengetahui cara membaca hasil USG kehamilan.

Cara membaca hasil USG kehamilan

1. Gestational Age (GA)

GA adalah panjang waktu kehamilan yang dihitung sejak hari pertama periode haid terakhir (HPHT). GA dapat memperkiraan usia kehamilan berdasarkan panjang tungkai lengan, kaki, dan diameter kepala janin.

2. Gestational Sac (GS)

GS adalah kantung berisi embrio, serta cairan amnion atau ketuban. Fungsi kantung ini adalah untuk melindungi bayi yang sedang berkembang.

3. Crown Rump Length (CRL)

CRL adalah pengukuran ultrasound yang digunakan selama kehamilan, hal ini berguna untuk mengetahui ukuran janin, dari atas kepala sampai ke bawah bokong atau pantat.

4. Head Circumferencial (HC)

HC digunakan untuk mengukur lingkar kepala janin, dari atas alis, telinga, dan area sekitar bagian belakang kepala.

5. Biparietal Diameter (BPD)

BPD adalah diameter kepala janin, untuk menunjukan ukuran tulang pelipis kiri dan kanan, saat janin memasuki trimester dua atau tiga.