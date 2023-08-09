Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Membaca Hasil USG Kehamilan, Tepat dan Akurat

Jihan Qori Alifah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |21:09 WIB
Cara Membaca Hasil USG Kehamilan, Tepat dan Akurat
Cara membaca USG hasil kehamilan. (Foto: Freepik)
A
A
A

CARA membaca hasil USG kehamilan bisa diketahui para ibu, terutama yang sedang hamil. Hal ini agar tidak terjadi kesalahan.

Ultrasonografi (USG) pada kehamilan berguna untuk menunjang penilaian yang akurat pada kondisi janin. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang hasil pemeriksaannya akan ditunjukan melalui foto.

Namun, jika kamu masih bingung untuk membaca hasil USG, tidak perlu khawatir karena penjelasan berikut ini bisa membantu untuk mengetahui cara membaca hasil USG kehamilan.

USG

Cara membaca hasil USG kehamilan

1. Gestational Age (GA)

GA adalah panjang waktu kehamilan yang dihitung sejak hari pertama periode haid terakhir (HPHT). GA dapat memperkiraan usia kehamilan berdasarkan panjang tungkai lengan, kaki, dan diameter kepala janin.

2. Gestational Sac (GS)

GS adalah kantung berisi embrio, serta cairan amnion atau ketuban. Fungsi kantung ini adalah untuk melindungi bayi yang sedang berkembang.

3. Crown Rump Length (CRL)

CRL adalah pengukuran ultrasound yang digunakan selama kehamilan, hal ini berguna untuk mengetahui ukuran janin, dari atas kepala sampai ke bawah bokong atau pantat.

4. Head Circumferencial (HC)

HC digunakan untuk mengukur lingkar kepala janin, dari atas alis, telinga, dan area sekitar bagian belakang kepala.

5. Biparietal Diameter (BPD)

BPD adalah diameter kepala janin, untuk menunjukan ukuran tulang pelipis kiri dan kanan, saat janin memasuki trimester dua atau tiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066639/pemilik_seekor_anjing_harus_bayar_rp195_juta_pada_seorang_wanita_yang_hamil_kok_bisa-qOGJ_large.jpg
Pemilik Seekor Anjing Harus Bayar Rp195 Juta pada Seorang Wanita yang Hamil, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058583/jodie-grinham-hamil-7-bulan-saat-jadi-atlet-di-paralimpiade-2024-ini-yang-perlu-diperhatikan-8ZSK714zCb.jpg
Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/481/3054217/laura-basuki-beri-komentar-nyeleneh-soal-usia-kehamilan-3-semester-fQ0r6xl8f9.jpg
Laura Basuki Beri Komentar Nyeleneh soal Usia Kehamilan 3 Semester
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/481/3045288/syahrini-bantah-isu-hamil-palsu-unggah-momen-bersalin-putri-pertamanya-I566Mh618O.jpg
Syahrini Bantah Isu Hamil Palsu, Unggah Momen Bersalin Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/611/3043414/ibu_hamil-ctEG_large.jpg
Yuk Kenali Produk Perawatan Kulit yang Berbahaya untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042282/rizky-billar-sebut-lesti-kejora-sempat-alami-keguguran-sebelum-hamil-anak-kedua-wzI9oUFNTT.jpg
Rizky Billar Sebut Lesti Kejora Sempat Alami Keguguran Sebelum Hamil Anak Kedua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement