HOME WOMEN HEALTH

8 Cara Menjaga Kesehatan Ginjal Secara Alami yang Harus Diketahui

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |18:29 WIB
8 Cara Menjaga Kesehatan Ginjal Secara Alami yang Harus Diketahui
Cara menjaga kesehatan ginjal. (Foto: Freepik)
A
A
A

DELAPAN cara menjaga kesehatan ginjal secara alami perlu diketahui. Apalagi ginjal merupakan salah satu organ tubuh yang sangat penting sebab memiliki beberapa fungsi penting.

Organ ginjal dalam tubuh memiliki peranan sebagai penyaring limbah metabolisme, mengontrol cairan mengatur sel darah merah dan mengendalikan tekanan darah.

Beberapa kebiasaan yang kita lakukan perlahan –lahan dapat merusak ginjal. Kerusakan dimulai dari penurunan fungsi ginjal atau mengalami gagal ginjal tidak yang tidak berfungsi. Maka dari itu, penting sekali untuk kita menjaga kesehatan ginjal secara alami.

Penasaran bagaimana cara menjaga kesehatan ginjal secara alami? Simak artikel dibawah ini. Rabu (9/8/2023).

Ginjal

Cara Menjaga Kesehatan Ginjal Secara Alami

1. Mengonsumsi makanan sehat

Orang yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas sangat mudah terkena penyakit ginjal. Perhatikan pemberian garam sebagai penyedap rasa. Rekomendasi asupan garam dalam sehari adalah lima sampai enam gram (1 sendok teh).

2. Minum air putih yang cukup

Anjuran asupan air putih adalah meminum delapan gelas per hari atau kurang lebih dua liter per hari. Air putih dapat membantu mengeluarkan zat beracun dan natrium melalui ginjal. Dengan mengonsumsi air putih yang cukup maka akan menurunkan risiko terkena penyakit ginjal.

3. Hindari rokok

Dengan merokok dapat memperlambat aliran darah ke ginjal. Makin sedikit darah yang mencapai ginjal,maka fungsi ginjal yang normal akan menurun. Merokok juga dapat meningkatkan risiko mengalami kanker ginjal sekitar 50 persen

Halaman:
1 2
      
