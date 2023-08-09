Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Benar Merendam Kaki dengan Es Bisa Sembuhkan Asam Urat?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |06:05 WIB
Apa Benar Merendam Kaki dengan Es Bisa Sembuhkan Asam Urat?
Es untuk merendam. (Foto: Freepik)
A
A
A

ASAM urat merupakan penyakit radang sendi yang terjadi karena adanya penumpukan kristal asam urat. Kondisi ini dapat terjadi pada sendi mana pun, seperti di jari kaki, pergelangan kaki, lutut, dan paling sering di jempol kaki.

Penderita asam urat dapat merasa nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian saat sedang kumat. Bisanya, penyakit ini umumnya menyerang pria, khususnya mereka yang berusia di atas 30 tahun.

 asam urat

Asam urat bisa diobati dengan mengonsumsi obat asam urat. Obat tersebut dapat meredakan nyeri sekaligus mencegah serangan asam urat di masa mendatang.

Namun ada beberapa orang yang mengatakan kalau rendam kaki dengan es bisa menyembuhkan asam urat, benarkah?

 BACA JUGA:

Guru Besar pada Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP, mengatakan merendam kaki dengan es dapat sembuhkan asam urat adalah tidak benar.

“Hoaks,” ungkap Prof Ari seperti dikutip dari website fk.ui.ac.id.

 BACA JUGA:

Prof Ari menambahkan bahwa tidak ada bukti ilmiah dan penelitian yang mendukung klaim tersebut.

