10 Tanda Seseorang Kecanduan Film Porno, Mudah Marah hingga Kondisi Tidak Sehat

BEBERAPA waktu lalu penyanyi cantik Billie Eilish mengaku kecanduan nonton film porno. Dalam wawancara bersama The Howard Stern Show, Billie Eilish mengaku film porno telah merusak otaknya karena telah menontonnya sejak usia 11 tahun.

Seperti diketahui, pornografi terjadi pada seseorang yang ketergantungan emosional pada sesuatu bermuatan pornografi. Kecanduan ini dapat mengganggu produktivitas hidup, hubungan, dan pada kehidupan sehari-hari

Para ahli banyak memperdebatkan soal kecanduan pornografi dengan beberapa penelitian. Dilansir dari halaman resmi Addiction Center, Kamis (9/8/2023) berikut 10 tanda seseorang yang kecanduan film porno:

1. Tidak bisa berhenti terhadap pornografi

Jika kamu tidak dapat berhenti melihat pornografi, meskipun kamu sudah berusaha untuk mencoba berhenti tandanya kamu kecanduan film porno. Kamu akan lebih banyak menghabiskan waktu di internet untuk berselancar terhadap hal-hal pornografi daripada berkomunikasi dengan orang sekitar.

2. Ingin melihat lebih





Tanda telah kecanduan film porno terlihat jika seseorang berhenti untuk beberapa waktu menonton film porno akan ada keinginan yang semakin tinggi untuk melihatnya.

3. Menghabiskan waktu

Kamu akan kehilangan banyak waktu, karena waktumu dihabiskan untuk melihat konten film porno tanpa mencapai apapun dalam kegiatan sehari-hari. Hal tersebut akan mempengaruhi produktivitas dan berdampak pada rasa lesu dan tidak tertarik untuk hal lain.

4. Kehilangan minat berhubungan

Jika kamu kecanduan film porno kemungkinan besar kamu akan kehilangan minat besar untuk melakukan hubungan seksual. Dibutuhkan banyak stimulasi untuk merasa terangsang dalam berhubungan badan.

5. Menuntut lebih

Tanda kecanduan terhadap film porno lainnya, ketika kamu mulai berfikiran tidak realitis, mudah frustasi, dan mulai menuntut lebih akan hal itu. Jika tidak mendapatkan apa yang dituntut, kemungkinan Anda akan mengacuhkan pasangan.