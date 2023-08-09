Tips Diet Tanpa Menyiksa Diri, Dicoba Yuk

BANYAK orang berusaha diet untuk menurunkan berat badan. Sebab jika berat badan terlalu berlebihan, maka perut terasa begah. Jalan kaki juga mudah terasa capek.

Oleh karena itu banyak orang perlu diet namun dengan cara yang benar. Mengontrol porsi makan adalah salah satu kunci dalam menurunkan berat badan. Dengan begitu, Anda tidak menambahkan terlalu banyak kalori dan tetap pada rencana diet.

BACA JUGA:

Berikut tips diet agar sukses menurunkan berat badan seperti yang dilansir Thehealthsite.

1. Makan Pagi

Beralih ke berbagai jenis minuman yang sehat setiap pagi, sehingga Anda tidak akan bosan. Anda dapat memulai hari dengan meneguk cuka sari apel. Cara ini akan mengekang nafsu makan, membantu membakar lemak dan meningkatkan penyerapan mineral.

Saat sarapan, Anda bisa mencoba sejumlah sayuran untuk mengisi sarapan. Anda juga bisa menambahkan aneka kacang-kacangan agar menu sarapan semakin sehat.

BACA JUGA:

2. Makan Siang

Menjalankan diet bukan berarti makan lebih sedikit, tetapi makan yang tepat. Nikmati makanan lengkap hari ini dengan satu roti atau nasi. Tambahkan beberapa salad segar dan tutup dengan buttermilk.

Nikmati makanan ringan, cobalah beberapa wortel sebagai kudapan setelah makan siang. Wortel merupakan sumber vitamin A yang baik untuk membantu menurunkan berat badan. Selain itu, vitamin A juga baik untuk kesehatan mata.