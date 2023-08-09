10 Makanan Ini Mampu Tingkatkan Fungsi Otak dan Daya Ingat, Mudah Ditemukan di Rumah

MAKANAN memiliki berbagai vitamin dan nutrisi untuk kesehatan tubuh. Salah satunya baik untuk perkembangan otak dan menambah daya ingat.

Sekadar informasi, sebagian besar kendali tubuh manusia terletak pada otak. Oleh karena itu otak membutuhkan nutrisi yang sesuai untuk memaksimalkan kerjanya.

Lantas makanan apa saja yang mampu meningkatkan fungsi otak dan menambah daya ingat? Melansir Healthline pada Kamis (10/8/2023) berikut makanan yang mampu meningkatkan fungsi otak dan daya ingat manusia.

1. Ikan berlemak

Jenis ikan ini termasuk salmon, trout, tuna albacore, herring, dan sarden. Dalam ikan tersebut kaya akan kandungan asam lemak omega-3. Omega-3 dibutuhkan otak untuk membangun sel otak dan saraf, dan lemak ini penting untuk pembelajaran dan memori.

2. Kopi

Kopi memiliki kompenen utama yaitu kafein dan antioksidan yang dapat mendukung kesehatan otak. Kafein dalam kopi tersebut dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, memperbaiki suasana hati, dan memberikan konsentrasi tinggi.

3. Bluberi

Bluberi menghasilkan antosianin, sekelompok senyawa tanaman dengan efek antiinflamasi dan antioksidan. Antioksidan tersebut bertindak melawan stres oksidatif dan peradangan, kondisi yang dapat menyebabkan penuaan otak dan penyakit neurodegeneratif

4. Kunyit

Bahan aktif yang terdapat dalam kunyit yaitu curcumin berguna untuk perkembangan sel-sel otak. Curcumin bekerja dalam mencegah penyakit alzheimer, meringankan depresi, dan membantu pertumbuhan sel otak baru.