6 Cara Turunkan Berat Badan Tanpa Olahraga, Perbanyak Asupan Protein dan Air Putih

MENURUNKAN berat badan dan memperoleh badan yang ideal adalah impian sebagian besar orang.

Menurunkan berat badan adalah salah satu proses untuk mengurangi lemak di dalam tubuh. Namun sayangnya, banyak orang yang malas atau enggan berolahraga untuk mencapai tujuannya tersebut.

Dilansir dari halaman Nutrisense pada Rabu,(9/8/2023), ternyata Anda bisa menurunkan berat badan tanpa perlu repot berolahraga. Lantas bagaimana caranya? Berikut enam tipsnya.

1. Hindari Makanan yang Manis

Menghindari makanan manis adalah salah satu cara menurunkan berat badan tanpa olahraga dan juga mencegah kenaikan berat badan di masa yang akan datang.

Kenapa kita harus menghindari makanan manis, sebab makanan manis ini mengandung kalori yang sangat tinggi yang membuat tubuh kita cepat untuk menaiki berat badan. Apalagi saat ini banyak peyakit obesitas, dimana tubuh seseorang menjadi kelebihan berat badan karena tidak bisa mengatur pola makanan yang manis.

2. Memantau Asupan Makanan

Memantau asupan makanan adalah salah satu cara menurunkan berat badan tanpa olahraga. Sebab memantau asupan makanan dan mencatat berapa gram protein yang dikosumsi, bisa menjaga seseorang agar tidak makan dengan porsi banyak.

3. Memakan Sayuran

Sayuran adalah makanan bergizi yang dapat membantu seseorang untuk menurunkan berat badan tanpa olahraga. Sebab sayuran mempuyai kandungan serat bergizi, rendah kalori, vitamin dan mineral.

Dengan memiliki kandungan serat bergizi dan rendah kalori pada sayuran dapat membuat seseorang merasa kenyang dan tidak nafsu makan dengan memakan sayuran tersebut.