Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Cara Turunkan Berat Badan Tanpa Olahraga, Perbanyak Asupan Protein dan Air Putih

Fauzi Nur Fadilah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |02:15 WIB
6 Cara Turunkan Berat Badan Tanpa Olahraga, Perbanyak Asupan Protein dan Air Putih
Tips turunkan berat badan tanpa olahraga. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENURUNKAN berat badan dan memperoleh badan yang ideal adalah impian sebagian besar orang.

Menurunkan berat badan adalah salah satu proses untuk mengurangi lemak di dalam tubuh. Namun sayangnya, banyak orang yang malas atau enggan berolahraga untuk mencapai tujuannya tersebut.

Dilansir dari halaman Nutrisense pada Rabu,(9/8/2023), ternyata Anda bisa menurunkan berat badan tanpa perlu repot berolahraga. Lantas bagaimana caranya? Berikut enam tipsnya.

1. Hindari Makanan yang Manis

Menghindari makanan manis adalah salah satu cara menurunkan berat badan tanpa olahraga dan juga mencegah kenaikan berat badan di masa yang akan datang.

Kenapa kita harus menghindari makanan manis, sebab makanan manis ini mengandung kalori yang sangat tinggi yang membuat tubuh kita cepat untuk menaiki berat badan. Apalagi saat ini banyak peyakit obesitas, dimana tubuh seseorang menjadi kelebihan berat badan karena tidak bisa mengatur pola makanan yang manis.

Diet Sehat

2. Memantau Asupan Makanan

Memantau asupan makanan adalah salah satu cara menurunkan berat badan tanpa olahraga. Sebab memantau asupan makanan dan mencatat berapa gram protein yang dikosumsi, bisa menjaga seseorang agar tidak makan dengan porsi banyak.

3. Memakan Sayuran

Sayuran adalah makanan bergizi yang dapat membantu seseorang untuk menurunkan berat badan tanpa olahraga. Sebab sayuran mempuyai kandungan serat bergizi, rendah kalori, vitamin dan mineral.

Dengan memiliki kandungan serat bergizi dan rendah kalori pada sayuran dapat membuat seseorang merasa kenyang dan tidak nafsu makan dengan memakan sayuran tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/483/3163819/diet-5c0Q_large.jpg
5 Cara Diet yang Benar dan Aman, Tetap Jaga Metabolisme Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/481/3161727/diet-plKZ_large.jpg
Mulai Diet dengan Cara yang Tepat, Intip Tipsnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/483/3153456/benarkah_sarapan_telur_rebus_bisa_bikin_kurus_ini_faktanya-1OuF_large.jpg
Benarkah Sarapan Telur Rebus bisa Bikin Kurus? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/05/483/3128398/3_jenis_diet_sehat_yang_ngetren_setelah_liburan_lebaran-GuW8_large.jpg
3 Jenis Diet Sehat yang Ngetren Setelah Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/483/3108397/makin_populer_ini_5_manfaat_cuka_apel_untuk_kesehatan_tubuh-xZra_large.jpg
Makin Populer, Ini 5 Manfaat Cuka Apel untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/483/3101157/5_resep_salad_sayur_untuk_diet_praktis_dan_mudah_dibuat_di_rumah-GDKz_large.jpg
5 Resep Salad Sayur untuk Diet, Praktis dan Mudah Dibuat di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement