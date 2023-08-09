Pengertian Senam Irama, Manfaat, Unsur dan Contoh Gerakan

PENGERTIAN senam irama akan dibahas dalam artikel berikut ini. Termasuk pula manfaat, unsur, dan contoh gerakannya.

Senam irama identik dengan kaum hawa. Senam irama adalah senam dengan gerakan yang mengikuti irama. Biasanya senam irama diiringi dengan ketukan, nyanyian dan musik.

Senam irama dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Setiap gerakan senam irama diatur dengan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan gerakan yang indah dan rapih.

Jika Anda tertarik dengan senam irama, lebih baik memahaminya dahulu pengertian senam irama, manfaat, unsur dan contoh gerakannya.

Pengertian Senam Irama

Mengutip berbagai sumber, Rabu (9/8/2023) senam irama atau senam ritmik adalah salah satu cabang olahraga yang berupa gerakan mengikuti irama seperti tepuk tangan, ketukan, nyanyian music, dan sebagainya.

Senam irama merupakan alternatif metode yang digunakan untuk meningkatkan konsentrasi seseorang melalalui gerakan gerakan tubuh.

Yang menyebabkan aliran darah ke otak berjalan dengan lancar dan otak mendapatkan oksigen yang banyak sehingga otak berfungsi secara optimal.

Manfaat Senam Irama

• Menyehatkan jantung dan paru-paru

• Menjaga tubuh tetap ideal

• Menjaga kekuatan otot dan tulang

• Meningkatkan kesehatan kulit

• Menjaga kelenturan sendi

• Menurunkan kadar kolestrol

• Meningkatkan stamina dan semangat dalam menjalani aktivitas

• Meningkatkan keluwesan tubuh

• Menjauhakan dari cidera karena aktivitas tertentu.

Unsur Senam Irama

1. Keseimbangan

Senam irama sangat membutuhkan keseimbangan di dalamnya. Keseimbangan yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan syaraf yang ada pada ototnya.

2. Kelenturan

Kelenturan merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan secara maksimal tanpa adanya hambatan.

3. Keluwesan

Luwes artinya tidak kaku. Gerakan yang ada pada senam irama akan terlihat tidak berseni apabila kondisi tubuh yang kaku.

4. Kontinuitas

Kontinuitas adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan tertentu secara terus menerus tanpa henti.

5. Ketepatan dengan irama

Irama disebut juga sebagai tempo merupakan salah unsur terpenting dalam senam irama. Kamu harus bisa menyesuaikan gerakan dengan music yang digunakan.

Nah itulah pembahasan tentang pengertian senam irama, manfaat, unsur, dan contoh gerakannya