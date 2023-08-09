7 Cara Jaga Kesehatan Tubuh dari Polusi Udara, Efektif Cegah Gangguan Pernapasan

POLUSI udara yang semakin memburuk di Indonesia membuat masyarakat harus lebih berhati-hati.

Mengutip data yang dirilis IQAir, Rabu (9/8/2023), indeks kualitas udara Jakarta terukur mencapai 155 secara akumulatif. Kondisi udara tersebut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam tubuh, seperti gangguan saluran pernafasan, penyakit jantung, kanker berbagai organ tubuh, dan beberapa penyakit lainnya.

Lantas, hal apa saja yang harus kita lakukan agar tetap sehat di tengah polusi udara yang memburuk beberapa waktu belakangan ini? Berikut ulasannya sebagaimana dilansir, Source Now.

1. Konsumsi air mineral yang cukup





Di tengah polusi udara yang memburuk, penting bagi kita mengonsumsi air mineral yang cukup. Hal ini guna menghidrasi tubuh serta mengeluarkan kontaminasi dari saluran pernapasan dan mata.

Adapun jumlah air mineral yang wajib dikonsumsi per hari setiap manusia berbeda-beda. Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, berikut ini jumlah takaran air yang direkomendasikan untuk masyarakat Indonesia dalam satu hari berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG):

Orang dewasa delapan gelas berukuran 230 ml per hari atau total 2 liter.

Anak-anak usia 7-9 tahun sebanyak 1.900 ml per hari

Anak-anak usia 10-12 tahun sebanyak 1.800 ml per hari.

2. Gunakan masker N95 saat keluar rumah

Untuk mengurangi menghirup udara kotor, alangkah baiknya untuk menggunakan masker 95 saat keluar rumah. Sebab, masker jenis ini dipercaya mampu menyaring udara kotor yang ada. Dengan begitu, udara yang kamu hirup ke dalam tubuh lebih bersih.

3. Minimalisir kegiatan di luar rumah

Dengan keadaan udara yang buruk, alangkah lebih baik untuk meminimalisir kegiatan di dalam rumah. Jika tidak ada hal yang terlalu penting, berdiam dirilah di dalam rumah. Hal ini guna menghindari udara yang tercemar.