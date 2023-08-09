Alasan Utama Terong Harus Dihindari saat Hamil, Bisa Sebabkan Keguguran

ALASAN utama terong harus dihindari saat hamil perlu diketahui para wanita, khususnya ibu hamil.

Dalam banyak kasus, pola makan ibu hamil dipengaruhi oleh kebiasaan, ucapan, tradisi, fakta makanan, dan budaya kuno.

Makanan tertentu biasanya dibagi menjadi tiga kategori. Makanan dingin, makanan panas, dan makanan asam yang dihindari selama kehamilan karena diyakini dapat memberikan efek negatif pada ibu dan bayi. Sementara itu, terong dikategorikan ke dalam makanan dingin.

Terong adalah salah satu sayuran yang paling terjangkau dan umum. Rasanya disukai orang banyak dan digunakan untuk membuat banyak makanan lezat. Anda bisa membuat makanan lezat dengan sayuran serbaguna ini menggunakan berbagai metode memasak.

Itu sarat dengan banyak fitonutrien bermanfaat seperti antioksidan, vitamin, flavonoid, dan mineral, menjadikannya tambahan yang sehat untuk diet Anda. Ini juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Ini dapat membantu meredakan insomnia, gas perut, kemacetan, mengelola malaria, dan bahkan membantu pencernaan.

Namun, terong paling sering dihindari dalam menu makanan ibu hamil.