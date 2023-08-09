Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Tanaman untuk Atasi Polusi Udara, Lidah Buaya hingga Bamboo Palm

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |13:12 WIB
5 Tanaman untuk Atasi Polusi Udara, Lidah Buaya hingga Bamboo Palm
Tanaman penangkal polusi udara. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MASYARAKAT tengah ramai membahas tentang polusi udara di Indonesia yang semakin memburuk. Polusi udara tersebut tak hanya merusak lingkungan, melainan berdampak kepada gangguan pernapasan seseorang.

Oleh sebab itu menjaga kualitas udara tetap sehat sangat penting dilakukan. Selain tidak merokok dan menjaga sirkulasi udara dengan baik, menanam beberapa jenis tanaman di halaman rumah juga dapat meningkatkan kualitas udara menjadi lebih sehat.

Tanaman dapat menghirup karbondioksida dan melepas oksigen dapat memberikan kualitas udara yang lebih baik. Namun, tidak semua tanaman mampu untuk menangkal polusi udara, dari sekian banyak tanaman yang ada hanya beberapa tanaman yang mampu melakukan hal tersebut.

Dilansir dari website Swachhindia, Rabu (9/8/2023). Berikut beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai penangkal polusi udara.

Lidah Buaya

1. Lidah buaya

Lidah buaya dapat membantu dalam menyaring benzena dan formaldehida yang berasal dari karpet dan partikel, tanaman penyuka matahari ini juga hanya membutuhkan sedikit air untuk bisa bertahan hidup.

2. Tanaman laba-laba

Tanaman ini dikenal juga sebagai tanaman udara, karena tanaman ini dapat melawan karbon monoksida, formaldehida, benzena yang berasal dari deterjen, cat, lilin furnitur, pengencer, dll.

Memiliki sifat tidak membutuhkan terlalu banyak sinar matahari, sehingga menjadikan tanaman tersebut sangat cocok untuk ditempatkan didalam ruangan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement