5 Tanaman untuk Atasi Polusi Udara, Lidah Buaya hingga Bamboo Palm

MASYARAKAT tengah ramai membahas tentang polusi udara di Indonesia yang semakin memburuk. Polusi udara tersebut tak hanya merusak lingkungan, melainan berdampak kepada gangguan pernapasan seseorang.

Oleh sebab itu menjaga kualitas udara tetap sehat sangat penting dilakukan. Selain tidak merokok dan menjaga sirkulasi udara dengan baik, menanam beberapa jenis tanaman di halaman rumah juga dapat meningkatkan kualitas udara menjadi lebih sehat.

Tanaman dapat menghirup karbondioksida dan melepas oksigen dapat memberikan kualitas udara yang lebih baik. Namun, tidak semua tanaman mampu untuk menangkal polusi udara, dari sekian banyak tanaman yang ada hanya beberapa tanaman yang mampu melakukan hal tersebut.

Dilansir dari website Swachhindia, Rabu (9/8/2023). Berikut beberapa tanaman yang dapat digunakan sebagai penangkal polusi udara.

1. Lidah buaya

Lidah buaya dapat membantu dalam menyaring benzena dan formaldehida yang berasal dari karpet dan partikel, tanaman penyuka matahari ini juga hanya membutuhkan sedikit air untuk bisa bertahan hidup.

2. Tanaman laba-laba

Tanaman ini dikenal juga sebagai tanaman udara, karena tanaman ini dapat melawan karbon monoksida, formaldehida, benzena yang berasal dari deterjen, cat, lilin furnitur, pengencer, dll.

Memiliki sifat tidak membutuhkan terlalu banyak sinar matahari, sehingga menjadikan tanaman tersebut sangat cocok untuk ditempatkan didalam ruangan.