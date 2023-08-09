Nadine Chandrawinata Tanggapi soal Polusi Udara di Jakarta: Sangat Tidak Sehat!

Nadine buka suara soal polusi udara di Jakarta. (Foto: Instagram @nadinelist)

KUALITAS udara di DKI Jakarta sedang jadi perbincangan netizen. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di keseluruhan bagian Jakarta mencapai angka 105 PM2,5.

Kondisi ini menunjukan bahwa kualitas udara tersebut Tidak Sehat dan bersifat merugikan pada manusia atau kelompok hewan yang sensitif.

Terkait hal tersebut, Nadine Chandrawinata ikut angkat bicara mengenai kualitas udara DKI Jakarta saat ini. Dirinya sangat kecewa karena keseimbangan alam tidak diperhatikan dengan baik.

“Awalnya gak mau komplen, tapi liat bocil-bocil sekelilingku, dan Djiwa pada tumbang karena udara SANGAT TIDAK SEHAT. Ya ini sebenarnya udah kayak bola salju si, dari tahun ke tahun karena tidak diperhatikan keseimbangan alamnya," kata Nadine, dikutip dalam Instagram storynya @nadinelist, Rabu (9/8/2023).

"Jadinya Covid-19 udah turun, eh pake masker lagi karena udara tak layak hirup,” tuturnya.

Selain itu hal yang paling menyedihkan bagi Nadine adalah saat semua orang tua melihat anak yang seharusnya dapat menikmati kesehariannya kini harus mengalami gangguan pernapasan.

“Yang paling menyedihkan buat aku adalah: semua orangtua akan sedih liat anaknya tidak bisa tidur, nafas dengan enak, sampai bermain di luar, malah mugkin sampai masuk rs karena masalah pernapasan. Jadi kualitas tidur satu rumah tidak bagus. Kerjaan otomatis terganggu,” tulis Nadine.