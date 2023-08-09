Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Nadine Chandrawinata Tanggapi soal Polusi Udara di Jakarta: Sangat Tidak Sehat!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |12:15 WIB
Nadine Chandrawinata Tanggapi soal Polusi Udara di Jakarta: Sangat Tidak Sehat!
Nadine buka suara soal polusi udara di Jakarta. (Foto: Instagram @nadinelist)
A
A
A

KUALITAS udara di DKI Jakarta sedang jadi perbincangan netizen. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di keseluruhan bagian Jakarta mencapai angka 105 PM2,5.

Kondisi ini menunjukan bahwa kualitas udara tersebut Tidak Sehat dan bersifat merugikan pada manusia atau kelompok hewan yang sensitif.

Terkait hal tersebut, Nadine Chandrawinata ikut angkat bicara mengenai kualitas udara DKI Jakarta saat ini. Dirinya sangat kecewa karena keseimbangan alam tidak diperhatikan dengan baik.

“Awalnya gak mau komplen, tapi liat bocil-bocil sekelilingku, dan Djiwa pada tumbang karena udara SANGAT TIDAK SEHAT. Ya ini sebenarnya udah kayak bola salju si, dari tahun ke tahun karena tidak diperhatikan keseimbangan alamnya," kata Nadine, dikutip dalam Instagram storynya @nadinelist, Rabu (9/8/2023).

Polusi Udara

"Jadinya Covid-19 udah turun, eh pake masker lagi karena udara tak layak hirup,” tuturnya.

Selain itu hal yang paling menyedihkan bagi Nadine adalah saat semua orang tua melihat anak yang seharusnya dapat menikmati kesehariannya kini harus mengalami gangguan pernapasan.

“Yang paling menyedihkan buat aku adalah: semua orangtua akan sedih liat anaknya tidak bisa tidur, nafas dengan enak, sampai bermain di luar, malah mugkin sampai masuk rs karena masalah pernapasan. Jadi kualitas tidur satu rumah tidak bagus. Kerjaan otomatis terganggu,” tulis Nadine.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999/polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/482/3075209/polusi_udara-mvgM_large.jpg
Tips Cerdas Menangkal Polusi Udara agar Tetap Sehat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/482/3074196/jaga_kesehatan_dari_polusi_udara-uL0n_large.jpg
Tips Menjaga Kesehatan dari Polusi Udara di Berbagai Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/11/481/3047365/subsidi-kesehatan-akibat-polusi-udara-diperkirakan-tembus-rp38-triliun-begini-respon-pemerintah-BllVuj6ko6.jpg
Subsidi Kesehatan Akibat Polusi Udara Diperkirakan Tembus Rp38 Triliun, Begini Respon Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029387/polusi-udara-di-dalam-ruangan-jadi-penyebab-masalah-kesehatan-5vNUm7M1bV.jpg
Polusi Udara di dalam Ruangan Jadi Penyebab Masalah Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/30/481/3027897/kualitas-udara-buruk-bikin-masyarakat-rentan-terkena-ispa-ini-saran-dokter-oNcRuBMruy.jpg
Kualitas Udara Buruk Bikin Masyarakat Rentan Terkena ISPA, Ini Saran Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement