TRAVEL

Jakarta Aquarium dan Safari, Wisata Alternatif buat Healing di Pusat Perbelanjaan Ibu Kota

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |20:07 WIB
Jakarta Aquarium dan Safari, Wisata Alternatif buat Healing di Pusat Perbelanjaan Ibu Kota
Jakarta Aquarium Safari di Mal Neo Soho, Jakarta Barat. (Foto: Okezone.com/Novie Fauziah)
A
A
A

JAKARTA Aquarium dan Safari (JAQS) di Mal Neo Soho, Jakarta Barat jadi destinasi wisata alternatif buat healing sambil melihat beragam hewan bagi warga Ibu Kota dan sekitarnya. Karena tak perlu keluar kota, JAQS yang berada dalam pusat perbelanjaan menawarkan sensasi seperti di taman safari.

VP of Media and Event Taman Safari Indonesia (TSI), Alexander Zulkarnain mengatakan bahwa Jakarta Aquarium Safari cukup strategis bagi warga Jakarta yang ingin liburan. Ditambah lagi lokasinya tidak terlalu jauh dari bandara, sehingga orang bisa mampir untuk liburan.

"Lokasinya dekat dengan bandara, jadi cukup mudah menjangkaunya," katanya saat media gathering Ngopi Safari di Jakarta Aquarium Safari, Rabu (9/8/2023).

 

Menurutnya, perkembangan pariwisata sangat penting karena akan berpengaruh ke sektor lainnya. Khususnya penempatan destinasi wisata seperti JAQS, merupakan aquarium besar yang tempatnya ada di dalam mall serta lokasinya strategis.

"Makannya pariwisata itu luar biasa, karena akan berpengaruh terhadap yang lainnya dan bisa menjadi sumber tumbuhnya devisa negara," terangnya.

Sementara itu Research and Collection Specialist JAQS, Reina Karina Maharani menambahkan, semua hewan yang ada di dalam Jakarta Aquarium Safari ini terawat dengan baik dan segala sesuatunya telah diperhitungkan.

