25 Rekomendasi Tempat Wisata di Sekitar Pangkalpinang 2023, Pantai hingga Museum Timah

Pulau Lengkuas di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Foto: Indonesia Travel)

KOTA Pangkalpinang menawarkan beragam daya tarik wisata yang dapat memikat pelancong. Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung ini layak dijadikan tujuan liburan ada ada banyak tempat wisata yang bisa dieksplor.

Pangkalpinang salah satu daerah penghasil timah terbaik dan terbesar di Indonesia. Jika tertarik dengan sejarah tambang, Anda dapat mengunjungi Museum Timah di kota ini.

Dengan gabungan keindahan alam, budaya lokal, dan warisan sejarahnya, Pangkal Pinang merupakan destinasi yang menarik untuk dinikmati para pengunjung.

Nah, kira-kira wisata apa saja yang menarik di Pangkalpinang? Berikut ulasannya.

1. Pantai Pasir Padi

Pantai Pasir Padi berlokasi di Jl. Raya Pasir Padi, Air Itan, Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Pantainya indah dengan pasir putih.

Pantai ini cocok untuk bersantai dan menikmati keindahan alam. Pohon-pohon kelapa yang teduh menambah suasana tropis yang menyenangkan.

Pantai Pasir Padi di Bangka Belitung (MPI/Johan Sompotan)

Pantai Pasir Padi juga dikelilingi oleh restoran dan warung makan yang menyajikan hidangan laut segar. Suasana pantai yang tenang dan panorama alamnya yang indah menjadikan tempat ini populer untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman.

2. Pantai Pukan

Pantai Pukan berlokasi di Jl. Lintas Tim., Selindung, Kecamatan Gabek, Kota Pangkapinang. Pantai ini menawarkan suasana yang tenang dan damai. Anda dapat menikmati aktivitas berenang, berjemur, atau berjalan di sepanjang garis pantai yang panjang.

Pantai Pukan dikenal dengan perahu-perahu nelayan yang terparkir di bibir pantai, menambah sentuhan pemandangan auntentik. Terutama saat matahari terbenam, panorama langit dan laut yang indah menciptakan momen yang tak terlupakan.

3. Bangka Botanical Garden

Bangka Botanical Garden berloksi di Jl. Raya Pasir Padi- Kelurahan Temberan, Kecamatan Bukit Intan, Air Intan, Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Bangka Botanical Garden juga dikenal sebagai Kebun Raya Bangka merupakan kebun yang didedikasikan untuk melestarikan berbagai koleksi spesies tanaman, termasuk tanaman asli dan eksotis.

Taman ini berfungsi sebagai pusat pendidikan karena menawarkan wawasan tentang flora unik dikawasan ini dan pentingnya konservasi.

Bangka Botanical Garden adalah tempat yang tepat bagi para pecinta alam, peneliti dan siapa saja yang tertarik untuk menikmati keindahan dan keanekaragaman hayati di Pulau Bangka.

4. Jembatan Emas

Jembatan Emas Pangkalpinang Bangka merupakan salah satu ikon wisata yang menarik di Pulau Bangka. Jembatan ini terkenal karena arsitektur uniknya yang menjulang tinggi di atas air dan terbuat dari bahan kuningan yang mengkilap, memberikan kesan gemilang seperti emas.

Jembatan ini menghubungkan Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera dan menyajikan pemandangan laut yang indah sepanjang perjalanan.

Dari atas jembatan, Anda dapat menikmati pemandangan laut yang luas dan melihat kapal-kapal yang berlayar di sekitar selat Bangka.

Jembatan ini juga menjadi tempat favorit untuk berfoto dan mengabadikan momen berharga.

5. Alun- Alun Taman Merdeka

Alun-alun Taman Merdeka adalah sebuah area publik yang menjadi pusat kegiatan sosial. Alun-alun ini memiliki taman yang indah, area bermain, dan tempat duduk yang nyaman.

Tempat ini sering kali menjadi tempat berkumpulnya warga setempat dan pengunjung. Di sini, Anda bisa melihat aktivitas sehari, seperti jalan santai, berolahraga, atau hanya duduk-duduk menikmati suasana.

Keindahan taman yang terawat dengan baik dan nuansa yang ramah membuat Alun-alun Taman Merdeka menjadi titik fokus dalam menjalin hubungan sosial dan merasakan semangat lokal di Pangkal Pinang.