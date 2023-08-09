Ternyata Segini Harga Hewan Kurban di Arab Saudi, Mahal atau Murah?

HARGA hewan kurban di Arab Saudi tentunya berbeda dengan di Indonesia. Lalu, apakah satu ekornya lebih mahal atau justru lebih murah?

Informasi terkait harga hewan kurban di Arab Saudi mungkin bisa menjadi pegangan bagi Anda yang sedang di tanah suci dan hendak membelinya. Sebelum melangkah ke pasar hewan kurban, lebih baik ketahui dulu soal range harga.

Salah satu harga hewan kurban yang bakal dibahas adalah kambing-kambing di kota Mekkah. Menurut YouTuber Mas Awiee , harganya memang cukup beragam, tergantung jenis dan ukuran.