HOME WOMEN TRAVEL

Deretan Negara dengan Penduduk Terkaya di Dunia 2023, Mana Saja?

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |00:00 WIB
Deretan Negara dengan Penduduk Terkaya di Dunia 2023, Mana Saja?
Negara yang memiliki mayoritas penduduk kaya. (foto: Freepik)
BEBERAPA negara memiliki jumlah penduduk yang pendapatannya di atas rata-rata alias terkaya di dunia 2023. Hal ini menjadi bukti bahwa mereka bisa mengatasi masalah krisis ekonomi.

Pasalnya, saat ini ekonomi global sedang tidak menentu yang membuat banyak negara tengah berjuang menghadapi masalah tersebut.

Beberapa negara ini pun membuat takjub karena berhasil melawan krisis di negaranya. Penghasilan masyarakatnya pun cukup tinggi.

Berikut negara dengan penduduk terkaya di dunia 2023 seperti dirangkum dari berbagai sumber, Kamis (10/8/2023).

Negara dengan mayoritas penduduk kaya.

Negara dengan mayoritas penduduk kaya. (Foto: Freepik)

1. Luxembourg

Luxembourg salah satu negara yang memiliki penduduk terkaya. Hal itu karena kebijakan ekonomi di negara itu sangat kuat untuk mempromosikan bisnis dan investasi asing. Negara itu juga memiliki insentif pajak untuk perusahaan asing dan prosedur imigrasi yang disederhanakan untuk pekerjanya.

Luxembourg memiliki tenaga kerja yang sangat terampil dan berpendidikan. Lebih dari setengah populasi memegang gelar sarjana atau lebih tinggi. Tak hanya itu negara itu juga punya transportasi rute lintas benua yang menawarkan akses mudah ke pasar di seluruh kawasan.

2. Singapura

Selanjutnya ada Singapura yang masuk daftar penduduk terkaya. Hal itu karena ekonomi pasar bebas Singapura yang sangat maju, tingkat korupsi yang rendah, dan lingkungan yang ramah bisnis.

Sejak merdeka tahun 1995, pemerintah Singapura bekerja keras untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan, dengan menggunakan kebijakan cerdas seperti insentif pajak.

3. Irlandia

Sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Irlandia banyak berinvestasi dalam hal pendidikan, menghasilkan tenaga kerja berpendidikan universitas yang sangat terampil dengan komitmen terhadap inovasi. Irlandia berhasi mencetak GDP-PPP per kapita sebesar US$ 145,196. Hal itu karena negara ini memberikan berbagai macam keringanan pajak kepada perusahaan global yang ingin berinvestasi.

