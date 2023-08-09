Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tempat Hiburan Jangan Pertontonkan Satwa Liar Buas untuk Tarik Pengunjung

Novie Fauziah , Jurnalis-Rabu, 09 Agustus 2023 |19:50 WIB
Tempat Hiburan Jangan Pertontonkan Satwa Liar Buas untuk Tarik Pengunjung
A
A
A

ZOO Curator Taman Safari Indonesia (TSI) Shamy Prasisti menyorot beberapa tempat hiburan maupun hotel yang memelihara satwa liar buas seperti harimau untuk menarik perhatian pengunjung. Padahal tindakan tersebut tidak dibolehkan dan bisa berakibat fatal.

"Itu sebenarnya tidak boleh," kata Amy, sapaan akrab Shamy dalam media gathering di Jakarta Aquarium Safari, Neo Soho Mall, Jakarta Barat, Rabu (9/8/2023).

 BACA JUGA:

Menurutnya satwa liar sah-sah saja dipelihara jika tempat tersebut termasuk lokasi konservasi seperti Taman Safari Indonesia. Meskipun hewan buas dibebaskan berkeliaran dan dilihat langsung pengunjung, tapi keberadaan mereka tetap aman sebab dijaga oleh keeper atau penjaga satwa yang sudah terlatih.

 

Menurutnya, meskipun hewan liar juga buas telah dirawat oleh manusia dengan jangka waktu yang lama, namun naluri keliarannya tidak akan hilang.

 BACA JUGA:

"Naluri hewan itu tidak akan hilang sifat liarnya," ujarnya.

Selain itu, kata Amy, sebaiknya masyarakat tidak nekad memelihara hewan buas apalagi yang dilindungi di rumahnya. Hal tersebut dapat mengubah perilaku dari hewan tersebut, bahkan bisa saja menjadi stres.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement