Mengenal Sumpitan, Senjata Beracun Andalan Suku Dayak

SUKU Dayak dikenal memiliki tradisi unik, seni, dan kepercayaan yang berhubungan erat dengan alam dan roh-roh leluhur. Hingga kini, suku ini terus menjalankan kehidupan yang terkait erat dengan unsur mistis.

Selain itu, suku dayak terkenal dengan senjata tradisional yang sampai saat ini dilestarikan dalam beberapa perlombaan dan festival budaya di Kalimantan.

Seperti salah satunya sumpit suku dayak, yang juga dikenal dengan nama sumpitan, adalah senjata tradisional yang unik dan berbeda dari senjata tradisional lainnya.

Tradisi Suku dayak. (foto:Ist)

Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit ini juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak mencapai sekitar 200 meter.

Meskipun lebih sering digunakan dalam berburu, sumpit itu juga dapat digunakan dalam pertempuran. Pengguna yang terampil dapat mengandalkan ketepatan sumpit untuk menjatuhkan lawan dari kejauhan dan memberikan taktis dalam pertempuran.

Sumpit tersebut terdiri dari tabung bambu atau kayu yang panjangnya 1-3 meter, dilengkapi dengan bentuk bulat diameternya kurang dari 1 cm.

Anak sumpit (damek) terbuat dari bambu yang salah satu ujungnya berbentuk seperti kerucut yang terbuat dari kayu yang massanya ringan dari kayu pelawi.

Sumpit suku dayak digunakan dengan cara meniupkan udara melalui tiupan ke dalam tabung, yang kemudian mendorong peluru sumpit keluar dengan cepat.

Kecepatan dan ketepatan sumpit dalam menembakkan peluru bergantung pada kekuatan dan ketrampilan penggunanya.

Lalu, apakah Anda tahu mengapa sumpit menjadi senjata andalan suku dayak?