8 Nama Desa Unik di Kabupaten Malang

Candi Kidal di Desa Kidal, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. (Foto: Okezone.com)

KABUPATEN Malang, Jawa Timur punya alam yang indah dan bertabur tempat wisata menarik. Selain itu, ada desa-desa dengan nama unik di Malang yang bisa jadi bikin traveler tertawa saat mendengarnya.

Kabupaten Malang memiliki 33 kecamatan, 12 kelurahan, dan 378 desa dengan penduduknya mencapai 2,8 juta lebih.

Beberapa di antaranya desa itu menjadi destinasi wisata dengan beragam daya tarik. Kemudian ada desa yang namanya unik.

Berikut 8 nama desa unik di Kabupaten Malang.

1. Desa Urek-urek

Urek sendiri dalam bahasa Sunda berarti kail khusus untuk menangkap belut. Desa ini terletak di Kecamatan Gondanglegi dan berada di wilayah subur dan masyhur jagung, ketela, juga tebu. Desa Urek-urek juga ada usaha produksi genteng dari tanah liat.

2. Desa Pait

Desa Pait terletak di Kecamatan Kasembon. Meski namanya Pahit, tapi di desa ini indah dengan persawahan dan sumber air bersih melimpah. Hasil kebun warga beraneka ragam.

3. Desa Sempol

Desa Sempol terletak di Kecamatan Pagak. Sempol juga mirip dengan jajanan gurih yang pernah viral seperti sempol ayam. Dalam bahasa Indonesia sempol diartikan sebagai paha ayam. Sekitar wilayah ini dikelilingi oleh hutan dan perkebunan luas.

4. Desa Jeru

Jeru merupakan kosa kata dari bahasa Jawa Ngoko Kasar yang artinya dalam. Desa Jeru di Kecamatan Tumpang salah satu penghasil bambu dan jagung.

5. Desa Kidal

Kidal merupakan kecenderungan orang menggunakan tangan kiri. Di Malang ada nama Desa Kidal di Kecamatan Tumpang. Warga Kidal kreatif. Mereka punya kerajinan tangan khas. Selain itu ada Candi Kidal di desa ini yang jadi daya tarik wisata.