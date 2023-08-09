Viral Gunung Mirip Piramida Ditemukan di Antartika, Ini Faktanya

SEBUAH gunung mirip piramida ditemukan di antartika. Temuan ini membuat heboh jagat maya. Beberapa orang mengaitkan penemuan berbentuk piramida tersebut dengan alien atau peradaban kuno.

Namun asumsi tidak beralasan itu akhirnya dibantah oleh para ahli dengan penjelasan ilmiahnya. Ternyata gunung piramida itu terbentuk secara alami oleh proses alam.

Gunung berbentuk piramida. (Foto: Oddtycentral)

Sebelumnya, penemuan piramida es itu terungkap melalui citra satelit di bagian selatan pegunungan Ellsworth Antartika. Piramida berukuran 2 km dari dasarnya itu tampak mirip dengan Piramida Giza Mesir.

BACA JUGA: Misteri Bangunan Piramida di Gunung Lawu yang Jadi Tempat Pemujaan

Pegunungan Ellsworth sendiri adalah pegunungan tertinggi di Antartika. Gunung ini ditemukan pada tahun 1935 oleh Lincoln Ellsworth, dan ditetapkan dalam teritorial Antartika Chili.

Pegunungan Ellsworth memiliki suhu rata-rata -30C yang tentunya sangat dingin, yang membuat area ini hanya dapat dijelajahi untuk musim yang singkat, antara November hingga Januari.

Banyak warganet yang mengklaim bahwa gunung piramida itu memiliki kaitan dengan Illuminati, sementara yang lain mengatakan kalau Antartika tertutup hutan hujan selama zaman prasejarah.

BACA JUGA: Koridor Piramida yang Tersembunyi Berhasil Ditemukan Berkat Penggunaan Sinar Kosmik

Sementara itu, pakar geologi yang dipimpin oleh Profesor Eric Rignot membantah spekulasi tersebut.