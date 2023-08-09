Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Gunung Mirip Piramida Ditemukan di Antartika, Ini Faktanya

Simon Iqbal Pahlevi , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |19:06 WIB
Viral Gunung Mirip Piramida Ditemukan di Antartika, Ini Faktanya
Gunung piramida di antartika. (Foto: Odittycentral)
A
A
A

SEBUAH gunung mirip piramida ditemukan di antartika. Temuan ini membuat heboh jagat maya. Beberapa orang mengaitkan penemuan berbentuk piramida tersebut dengan alien atau peradaban kuno.

Namun asumsi tidak beralasan itu akhirnya dibantah oleh para ahli dengan penjelasan ilmiahnya. Ternyata gunung piramida itu terbentuk secara alami oleh proses alam.

Gunung berbentuk piramida. (Foto: Oddtycentral)

Gunung berbentuk piramida. (Foto: Oddtycentral)

Sebelumnya, penemuan piramida es itu terungkap melalui citra satelit di bagian selatan pegunungan Ellsworth Antartika. Piramida berukuran 2 km dari dasarnya itu tampak mirip dengan Piramida Giza Mesir.

Pegunungan Ellsworth sendiri adalah pegunungan tertinggi di Antartika. Gunung ini ditemukan pada tahun 1935 oleh Lincoln Ellsworth, dan ditetapkan dalam teritorial Antartika Chili.

Pegunungan Ellsworth memiliki suhu rata-rata -30C yang tentunya sangat dingin, yang membuat area ini hanya dapat dijelajahi untuk musim yang singkat, antara November hingga Januari.

Banyak warganet yang mengklaim bahwa gunung piramida itu memiliki kaitan dengan Illuminati, sementara yang lain mengatakan kalau Antartika tertutup hutan hujan selama zaman prasejarah.

Sementara itu, pakar geologi yang dipimpin oleh Profesor Eric Rignot membantah spekulasi tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement