HOME WOMEN TRAVEL

Catat! Begini Cara Menuju Taman Safari Bogor dari Jakarta dengan KRL atau Bus

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 11 Agustus 2023 |04:00 WIB
Catat! Begini Cara Menuju Taman Safari Bogor dari Jakarta dengan KRL atau Bus
Taman Safari Bogor (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

TAMAN Safari Indonesia di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat merupakan destinasi liburan favorit keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Terletak di Desa Cibeureum Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, taman ini jadi wisata edukasi tentang hewan.

Untuk ke Taman Safari Bogor, traveler bisa menggunaan kendaraan pribadi atau transportasi umum. 

 BACA JUGA:

Di Taman Safari, pengunjung nanti bisa naik kendaraan khusus yang disediakan pengelola untuk keliling taman melihat satwa secara langsung.

Lalu bagaimana cara ke Taman Safari menggunakan angkutan umum?

 

Dilansir dari website tamansafari.com, berikut cara menuju Taman Safari Bogor menggunakan angkutan umum dari Jakarta.

1. Menggunakan KRL

Bagi para pengunjung yang berada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya terutama jika memiliki tempat tinggal yang tidak jauh dari stasiun dapat menggunakan KRL Commuterline sebagai alternatif menuju Taman Safari, dengan turun di stasiun Bogor lalu perjalanan dapat dilanjutkan menggunakan angkutan umum nomor 02 ke arah Sukasari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
