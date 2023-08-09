Menguak Misteri Leuweung Sancang, Hutan Keramat Tempat Menghilangnya Prabu Siliwangi

Leuweung Sancang, hutan paling keramat di Indonesia. (Foto: ilustrasi/Pixabay)

ADA sebuah hutan yang sangat melegenda karena keangkerannya di ujung Kabupaten Garut. Namanya adalah Leuweung Sancang, yang disebut sebagai hutan yang paling keramat di Indonesia.

Khususnya bagi masyarakat Sunda, Leuweung Sancang bukan hanya sebuah kawasan hutan yang masih terjaga keasrian alamnya.

Namun, Leuweung Sancang merupakan wilayah keramat yang diselimuti dengan banyak cerita misteri serta legenda di dalamnya.

Dikutip dari Youtube Adrasa ID, Kamis (10/8/2023), masyarakat Sunda meyakini bahwa kawasan Hutan Sancang, merupakan salah satu tempat yang dikunjungi Prabu Siliwangi.

Di Hutan Sancang, Prabu Siliwangi melakukan tanpa brata menimba ilmu kedidayaan serta memperdalam ilmu kesaktian.

Berdasarkan kepercayaan masyarakat yang beredar, Hutan Sancang merupakan tempat terakhir Prabu Siliwangi ketika ngahiang atau melakukan moksa.

Moksa diketahui adalah akhir dari siklus kematian dan kelahiran kembali, dan merupakan tujuan ke tempat terakhir.