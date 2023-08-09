10 Fakta Menarik tentang Kanguru, Hewan Unik yang Punya Kantong Ajaib Doraemon

KANGURU merupakan satwa ikonik Australia. Hewan ini cenderung hidup berkelompok. Habitatnya dari padang rumput, hutan dan gurun.

Kanguru sangat menggemaskan dan unik mirip tokoh kartun Doraemon karena punya kantung di perutnya. Dalam "kantong ajaib" itu, kangguru betina bisa menyembunyikan anaknya. Kantong itu sayogianya berfungsi sebagai tempat perkembangbiakan anak.

Dalam kantung kanguru ada empat puting susu untuk menyuplai ASI atau nutrisi bagi anaknya Meski lucu menggemaskan, kangguru oleh sebagian manusia malah dianggap hama karena sering menyelinap ke padang rumput dan memakan pakan ternak.

Kanguru ternyata bukan hanya ada di Australia. Indonesia tepatnya Papua juga punya kangguru pohon yang jadi hewan endemik. Ukuran tubuhnya lebih kecil dibandingkan kangguru Australia.

Berikut 10 fakta menarik tentang kanguru seperti dilansir dari Treehugger.

1. Hewan Berkantung Terbesar di Bumi

Kanguru adalah hewan berkantung terbesar yang masih hidup saat ini. Berdasarkan beratnya, Kanguru Merah merupakan spesies Kangguru terbesar, yang beratnya mencapai 180 pon dan tingginya bisa mencapai lebih dari lima kaki, belum termasuk ekor sepanjang tiga kaki.

Kanguru abu-abu timur adalah spesies kangguru terbesar setelah kanguru merah. Kangguru abu-abu timur memiliki berat 120 pon. Tinggi badan kangguru abu-abu timur lebih tinggi dibandingkan kanguru merah, dengan beberapa jantan dewasa mencapai hampir tujuh kaki, tetapi badannya juga lebih ramping.

2. Kangguru Datang dalam Berbagai Bentuk dan Ukuran

Kanguru datang dalam berbagai bentuk. Kangguru termasuk dalam genus Macropus, yang secara harfiah berarti “kaki besar”. Nama ini sesuai dengan ciri khas kangguru yang memiliki kaki belakang yang besar dan kuat yang memungkinkan mereka melompat dengan cepat dan efisien. Anggota terkecil dari genus ini adalah wallabi, sedangkan spesies dengan ukuran sedang disebut walllaros.

Kanguru

Istilah” Kanguru” kadang-kadang digunakan secara luas pada semua hewan ini, meskipun secara umum diperuntukkan bagi empat kangguru terbesar yakni,kanguru merah, abu-abu timur, abu-abu barat, dan antilopin.

Namun, istilah ini juga digunakan untuk kanguru pohon yang termasuk dalam genus makropoda yang merupakan anggota keluarga taksonomi yang lebih luas, seperti Wallaros, Wallabi, Kangguru pohon, pademelon dan quokka.

3. Kangguru Kidal

Manusia dan beberapa primata lainnya memiliki tangan yang lebih fleksibel dan digunakan untuk berbagai kegiatan kompleks. Perbedaan mendasar antara kangguru dan manusia serta primata lainnya terletak pada struktur tubuh, evolusi, dan adaptasi mereka terhadap lingkungan.

Para ilmuwan pernah mengira bahwa ini adalah hal unik dari evolusi primata, tetapi penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa kidal juga umum terjadi pada Kangguru.

Berdasarkan penelitian pada kangguru merah, abu-abu timur, dan wallabi berleher merah, para peneliti telah mengemukakan bahwa sebagian besar hewan tersebut kidal, mereka menggunakan tangan kidal untuk melakukan tugas seperti perawatan dan makan sekitar 95% dari waktunya.

Kanguru

4. Bersama-sama Mereka Disebut Mob

Kanguru melakukan perjalanan dan mencari makan dalam kelompok yang dikenal sebagai gerombolan, pasukan, atau kawanan. Mob adalah istilah kolektif yang merujuk pada sekelompok kanguru yang berkumpul bersama.

Kelompok kanguru ini terdiri dari beberapa individu hingga puluhan atau bahkan ratusan kangguru, tergantung pada jenisnya dan lingkungan di mana mereka tinggal.

Ikatan mob bersifat longgar, sehingga mengakibatkan pergeseran keanggotaan di antara kawanan. Jantan dapat memperebutkan betina pada musim kawin dengan cara menendang, meninju, atau bahkan menggigit, tetapi kelompok ini cenderung didominasi oleh jantan yang paling besar.

Kanguru jantan dikenal sebagai bucks, boomers, atau jacks, sementara kangguru betina disebut does, flyers, atau jills.