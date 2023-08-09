Heboh Pemakaman Nyeleneh di Ghana, Mayat Diarak Kendarai Motor Menuju Makam!

MUNGKIN ini adalah pemakaman paling unik sedunia dan hanya ada satu-satunya di Ghana. Sebab, jenazahnya dipawai dengan motor sebelum dikubur, layaknya Arnold Schwarzenegger dengan Harley-nya yang ikonik.

Ya, baru-baru ini viral di jagat maya sebuah rekaman yang memperlihatkan seorang pria yang telah meninggal dunia, tampak mengendarai motor menuju ke pemakaman.

Rangkaian upacara pemakaman pria asal Ghana itu diunggah di TikTok oleh akun @kansemtvgh0, dalam video berdurasi 15 detik.

Terlihat pada video yang diunggah pada Senin (31/7/2023), seorang pria mengenakan baju berwarna oranye terang terlihat duduk di kemudi motor bak terbuka.

Pemakaman nyeleneh di Ghana bikin heboh. (Foto: TikTok)

Selain itu, terlihat juga sejumlah orang yang mengawal dan membantu mendorong motor tersebut menuju ke pemakaman.

Hal ini tentunya membuat sebagian orang mengernyitkan dahinya melihat pemakaman unik dari masyarakat Ghana yang unik tersebut.

Sebelumnya, juga sempat viral tarian yang mengiringi pemakaman di Ghana bernama Dancing Pallbearers.