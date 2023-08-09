Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ramai Diserbu Turis, Sandiaga Uno Sebut Bali Berisiko Terkena Overtourism

Novie Fauziah , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |10:01 WIB
Ramai Diserbu Turis, Sandiaga Uno Sebut Bali Berisiko Terkena <i>Overtourism</i>
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memastikan, Indonesia saat ini masih aman dari fenomena overtourism atau kelebihan jumlah wisatawan seperti yang terjadi di sejumlah negara Eropa.

Diketahui, saat ini sejumlah negara Eropa tengah mengalami overtourism dan mereka berupaya untuk mengurangi jumlah wisatawan atau turis yang masuk ke negaranya untuk berlibur.

Kendati saat ini jumlah wisatawan di Indonesia masih terbilang stabil, namun Sandiaga tetap mengimbau agar semua pihak terkait mengantisipasi agar tidak terjadi overtourism

Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali

Wisatawan tiba di Bali (Foto: Dok. Kemenparekraf)

"Saat ini, kita (Indonesia) belum mengalami permasalahan overtourism. Namun hal ini harus diantisipasi," katanya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona, Kemenparekraf, Jakarta Pusat.

Saat ini kata Sandiaga, pemerintah melalui Kemenparekraf, terus berupaya untuk memantau data pertumbuhan wisatawan di Indonesia. Terlebih lagi di kawasan destinasi-destinasi super prioritas, Bali misalnya.

Dirinya menyebut, bahwa Bali merupakan kawasan yang berpotensi jika terjadi adanya risiko overtourism di Indonesia. Seperti diketahui, Pulau Dewata ini menjadi kawasan wisata paling banyak dikunjungi oleh wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman).

Halaman: 1 2
1 2
      
