HOME WOMEN TRAVEL

Puluhan Koleksi Warisan Nusantara Dipamerkan di Hotel Indonesia Kempinski, Ada Apa Saja?

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |09:02 WIB
Puluhan Koleksi Warisan Nusantara Dipamerkan di Hotel Indonesia Kempinski, Ada Apa Saja?
Pameran budaya di Museum Hotel Indonesia Kempinski (Foto: MNC Portal/Kiki Oktaliani)
HOTEL Indonesia Kempinski menggelar pameran bertajuk 'Warna Nusantara' yang berisikan pameran museum kekayaan warisan Nusantara dalam rangka merayakan 61 tahun berdirinya hotel bintang lima tertua di Indonesia itu.

Pameran ini dibuka untuk umum maupun tamu hotel, di mana total terdapat 46 koleksi yang ditampilkan dan terdiri dari 26 koleksi lukisan, serta 20 jenis wastra unggulan.

Salah satunya perpaduan motif klasik dari kraton dan pantai pesisir Jawa yang digagas oleh Presiden Soekarno.

Dalam menampilkan koleksi bersejarah ini, Hotel Indonesia Kempinski melakukan kolaborasi dengan Yayasan Mitra Museum Jakarta, Museum Seni Rupa dan Keramik, serta Museum Tekstil.

Pameran di Hotel Indonesia Kempinski

(Foto: MNC Portal/Kiki Oktaliani)

“Kami berusaha untuk mencari cara agar museum hadir lebih dekat dengan masyarakat, karena kita tahu bahwa kini dengan adanya teknologi terlalu banyak yang bisa dilihat sehingga kita melupakan masa lalu,” ungkap Ketua Umum Yayasan Mitra Museum Jakarta, Veronica Tan saat ditemui MNC Portal di Hotel Indonesia Kempinski, Selasa lalu.

Veronica menjelaskan, lukisan-lukisan yang ada pada museum merupakan sejarah, dan bagian dari masyarakat agar bisa maju ke depan.

Bagi Anda yang penasaran ingin melihat koleksi unggulan dari museum-museum di Indonesia ini bisa datang mulai pukul 08.00-22.00 WIB. Pameran ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2023. 

