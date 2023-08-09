Advertisement
HOME WOMEN FOOD

4 Fakta Kepiting Alaska yang Dimakan Cipung dan Nagita, Berapa Harganya?

Firza Alifia , Jurnalis-Kamis, 10 Agustus 2023 |04:06 WIB
4 Fakta Kepiting Alaska yang Dimakan Cipung dan Nagita, Berapa Harganya?
Nagita dan Cipung. (Foto: Youtube Rans)
A
A
A

KEPITING Raja Alaska terkenal sebagai salah satu makanan laut termewah di dunia. Terlihat pada kanal youtube Rans Entertainment, Rayyanza atau yang akrab disapa Cipung dan Nagita Slavina sedang memakan kepiting Raja Alaska di Singapore yang diperkirakan harganya sangat mahal.

Kepiting Raja Alaska diketahui memiliki ukuran yang besar dan juga rasanya yang nikmat. Hewan laut yang satu ini merupakan salah satu jenis yang tidak mudah ditemui dimanapun. 

Berikut fakta kepiting Raja Alaska yang viral dimakan oleh Cipung dan Nagita Slavina di Singapore

Nagita

1. Harganya sangat mahal

Dilansir dari laman Simply Called Food, diketahui bahwa harga kepiting Raja Alaska ini bisa berkisar USD50-60 per pon atau setara dengan Rp758-900 ribu per pon. Kepiting Raja Alaska jumbo dengan berat mencapai 6-10 pon, harganya mencapai USD500 atau sekitar Rp7,5 juta. 

Salah satu restoran yang menjual makanan mewah ini berada di The Holy Crab, Jakarta dengan harga mencapai Rp1,2 juta per kilogram. 

2. Pasokan Rendah

Salah satu hal yang membuat kepiting ini harganya sangat tinggi yaitu karena pasokannya yang rendah. Kepiting ini hanya tumbuh subur di daerah atau wilayah tertentu. Secara khusus, mereka berkembang di lingkungan sedingin es.

