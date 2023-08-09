Apakah Buah Semangka dapat Menurunkan Kolesterol? Ini Jawabannya

APAKAH buah semangka dapat menurunkan kolesterol akan diulas kali ini. Pembahasan ini meliputi kandungan buah semangka hingga kadar nutrisi yang aman untuk dikonsumsi oleh penderita kolesterol.

BACA JUGA: 8 Jenis Air Rebusan Daun Ini Dijamin Turunkan Kolesterol Tinggi

Semangka memiliki kandungan sehat untuk tubuh bahkan menurunkan kolesterol jahat atau LDL adalah buah-buahan, seperti semangka. Dengan begitu pernyataan apakah buah semangka dapat menurunkan kolesterol memang terbukti ampuh.

Melansir Healthline, semang memiliki kandungan air yang tinggi yakni sekira 92 persen. Selain itu, meski semangka memiliki rasa yang manis namun buah ini ternyata memiliki kandungan kalori yang rendah.

Berbicara mengenai nutrisi, berikut rincian kandungan nutrisi dalam 152 gram semangka dilansir dari Healthline:

Kalori: 46

Karbohidrat: 11,5 gram

Serat: 0,6 gram

Gula: 9,4 gram